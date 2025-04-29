Украинцам стало труднее попасть в ЕС: где могут быть очереди на границе

Украинцам будет сложнее попасть в Польшу – на одном из международных автомобильных пропускных пунктов, а именно на "Устилуг-Зосин" начинаются ремонтные работы в сторону выезда из Украины. Работы на границе должны начаться с 30 апреля и продлятся около недели.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала следующие работы на пропускном пункте:

устройство системы водоотвода;

установка ограждений;

нанесение дорожной разметки;

монтаж автоматических шлагбаумов.

"Работы продлятся ориентировочно до 5 июня этого года. В этот период частично будут ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска", – отметили таможенники.

Транспортный трафик также усложняется и замедляется из-за ремонта моста через реку Западный Буг с польской стороны: обновляются стальные конструкции, опоры и подъезды. В этой связи на мосту введено реверсное движение одной полосой. Как уже сообщалось, мост является главным для перевозки грузов и пассажиров между двумя странами, а ремонтные работы будут продолжаться до января 2025 года.

В таможенной службе напомнили, что через этот пункт пропуска разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов в обоих направлениях, а также пустых грузовиков массой более 7,5 тонн – только на выезд из Украины. Въезд таких транспортных средств в зону таможенного контроля возможен исключительно за электронной очередью, а вот легковые автомобили оформляются в порядке живой очереди. Водителей и перевозчиков призывают учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в пограничном пункте пропуска "Шегини" (граница с Польшей) временно ограничили движение для выезда легковых и грузовых автомобилей из Украины и въезда грузовиков – из-за реконструкции, которая продлится до середины мая. По информации Госпогранслужбы, ограничения вступили в силу в апреле и продлятся до первой половины мая 2025 года.

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