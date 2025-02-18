Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска возможны ограничения проезда

С 19 февраля 2025 года начнутся ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг в пункте пропуска "Устилуг – Зосин", что повлечет задержки в движении транспорта. Работы продлятся до середины января 2026 года, поэтому украинцам рекомендуют выбирать другие пункты пропуска.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Ремонтные работы будут проводиться для обеспечения долговечности и безопасности моста через Западный Буг, являющийся важной частью транспортной инфраструктуры, соединяющей Украину с Польшей.

Мост является ключевым для перевозки грузов и пассажиров между двумя странами, поэтому любые работы на нем не могут пройти без влияния на дорожное движение. Учитывая объем работ, будут ограничены движения транспорта.

Ремонт подразумевает значительные работы по укреплению конструкций моста, а также частичное перекрытие или ограничение определенных полос для проезда. Это может вызвать пробки на пограничном переходе, что, в свою очередь, приведет к задержкам для тех, кто планирует пересечение границы через этот пункт пропуска.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся до середины января 2026 года. Это означает, что граждане, планирующие поездки через пункт пропуска "Устилуг – Зосин", должны быть готовы к возможным задержкам в течение значительного периода времени. Учитывая, что через этот пункт пропуска проходит большое количество грузовых и пассажирских транспортных средств, ремонт может создать значительные трудности для планирующих поездки.

Кроме того, по прогнозам, возможны и задержки для транспортных средств на польской стороне границы, что только усугубит ситуацию. В связи с ремонтом гражданам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Если есть такая возможность, следует рассмотреть альтернативные пункты пропуска для пересечения границы во избежание задержек.

Есть другие пункты пропуска между Украиной и Польшей, которые могут стать хорошей альтернативой "Устилуг – Зосин". Это такие пункты, как "Грушев – Будомеж", "Краковец – Корчёва", "Шегини – Медика" и другие, через которые также можно осуществить пересечение границы. Однако следует обратить внимание, что эти пункты пропуска могут быть также загруженными, поэтому важно проверить актуальную ситуацию перед выездом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 10 февраля международные автобусные перевозчики на пункте пропуска "Чоп – Захонь" смогут пересекать границу за заранее забронированное в очереди время. Ожидается, что новый формат поможет уменьшить очереди и сделать международные перевозки более организованными и прогнозируемыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!