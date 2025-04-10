Принимают ли банки и обменники доллары 1996 года: украинцам рассказали, что делать со старыми купюрами

Банки и обменники обязаны принимать у украинцев доллары всех годов выпуска, начиная с 1914-го – в т.ч., 1996 года и пр. Однако только при соблюдении ряда условий. В частности, такие купюры не должны иметь признаков сильного износа.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили: также нет ограничений на прием долларов по их номиналу. Т.е., банки и обменники не могут отказаться принимать валюту из-за ее слишком высокого, либо же низкого номинала.

"Учреждениям запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции. В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается: учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на сайтах выпустивших их банков. При этом сами купюры не должны иметь признаков сильного износа.

Впрочем, отмечается, если в процессе использования банкноты приобрели "один или несколько признаков незначительного износа", они также являются обязательными к обмену.

"В случае отказа обменивать валюту из года выпуска Национальный банк готов принимать обращения граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки, магазины и другие юридические лица в Украине могут не принимать некоторые гривневые банкноты. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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