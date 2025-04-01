Украинцам следует быть готовыми к новому курсу: что могут сделать с долларом в обменниках

В украинских обменниках ожидается значительное изменение курса доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (4 апреля) он будет в них находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн. В то же время, вечером 1 апреля валюту покупают по 41,05 грн, а продают по 41,4 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в банках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Вечером же 1 апреля банки:

покупают доллар в среднем по 41,1 грн;

продают по 41,7 грн.

В целом же, отметил аналитик, текущая неделя станет переходным периодом для банков и их клиентов. Ведь во время ее закончился один месяц и начался другой.

"Компании и сами банки закроют оставшиеся гривневые и валютные расчеты за март и в целом за квартал. А также постараются, по возможности, оперативно определиться со своими текущими задачами на новый отчетный период", – объяснил он.

При этом Козырев подчеркнул: в начале апреля на рынках ожидается ситуативный рост спроса на валюту – как на наличном, так и на межбанковском. Дело в том, что откроются новые ежемесячные лимиты на покупку валюты в эквиваленте:

до 50 тыс. грн на карточки граждан;

до 200 тыс. грн – на валютные депозиты более трех месяцев.

"Население постепенно начнет покупать валюту за счет этих лимитов у банков. Что заставит финучреждения покупать валюту на межбанке для выравнивания своей валютной позиции", – объяснил финансовый аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк же больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.

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