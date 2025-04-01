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Украина "отказалась" от многих валют: НБУ больше не считает для них курс

Роман Костюченко
Mакроэкономика
1 минута
8,1 т.
Украина 'отказалась' от многих валют

Нацбанк больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • В целом официальный курс больше не рассчитывают для 13 валют.
  • В перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ).

В сам перечень, отмечается, будут входить валюты стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной. Этот список будет корректироваться раз в три года – на основании актуальных статистических данных по товарообороту.

"Потребность в обновлении подходов обусловлена ​​значительным ростом уровня автоматизации расчетов. Что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют", – объяснили суть изменений в НБУ.

От каких валют "отказался" НБУ

  • Бразильский реал.
  • Армянский драм.
  • Доминиканское песо.
  • Иракский динар.
  • Иранский риал.
  • Ливийский динар.
  • Марокканский дирхам.
  • Новый тайваньский доллар.
  • Пакистанская рупия.
  • Туркменский новый манат.
  • Узбекский сум.

НБУ меняет периодичность установления официального курса гривни

Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:

  • алжирского динара;
  • бата;
  • дирхама ОАЭ;
  • донга;
  • лари;
  • ливанского фунта;
  • малайзийского ринггита;
  • саудовского риала;
  • сербского динара;
  • така;
  • тунисского динара.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковым. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время, нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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