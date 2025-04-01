Украина "отказалась" от многих валют: НБУ больше не считает для них курс

Нацбанк больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

В целом официальный курс больше не рассчитывают для 13 валют.

В перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ).

В сам перечень, отмечается, будут входить валюты стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной. Этот список будет корректироваться раз в три года – на основании актуальных статистических данных по товарообороту.

"Потребность в обновлении подходов обусловлена ​​значительным ростом уровня автоматизации расчетов. Что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют", – объяснили суть изменений в НБУ.

От каких валют "отказался" НБУ

Бразильский реал.

Армянский драм.

Доминиканское песо.

Иракский динар.

Иранский риал.

Ливийский динар.

Марокканский дирхам.

Новый тайваньский доллар.

Пакистанская рупия.

Туркменский новый манат.

Узбекский сум.

НБУ меняет периодичность установления официального курса гривни

Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:

алжирского динара;

бата;

дирхама ОАЭ;

донга;

лари;

ливанского фунта;

малайзийского ринггита;

саудовского риала;

сербского динара;

така;

тунисского динара.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковым. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время, нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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