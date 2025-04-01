Украина "отказалась" от многих валют: НБУ больше не считает для них курс
Нацбанк больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- В целом официальный курс больше не рассчитывают для 13 валют.
- В перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ).
В сам перечень, отмечается, будут входить валюты стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной. Этот список будет корректироваться раз в три года – на основании актуальных статистических данных по товарообороту.
"Потребность в обновлении подходов обусловлена значительным ростом уровня автоматизации расчетов. Что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют", – объяснили суть изменений в НБУ.
От каких валют "отказался" НБУ
- Бразильский реал.
- Армянский драм.
- Доминиканское песо.
- Иракский динар.
- Иранский риал.
- Ливийский динар.
- Марокканский дирхам.
- Новый тайваньский доллар.
- Пакистанская рупия.
- Туркменский новый манат.
- Узбекский сум.
НБУ меняет периодичность установления официального курса гривни
Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:
- алжирского динара;
- бата;
- дирхама ОАЭ;
- донга;
- лари;
- ливанского фунта;
- малайзийского ринггита;
- саудовского риала;
- сербского динара;
- така;
- тунисского динара.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковым. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время, нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.
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