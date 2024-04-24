В Украине разрешили самостоятельно выбирать время пересечения границы: кого касается

На 10 пунктах пропуска с Молдовой каждый автобус сможет самостоятельно выбрать время пересечения границы. Воспользоваться новым сервисом электронной очереди можно уже с 24 апреля – однако начало движения по обновленным правилам запланировано на 25 апреля в 12:00.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. "Одна из ключевых задач реформы, чтобы каждый автобус пересекал границу вовремя, а пассажиры не вынуждены были ждать часами перед границей", – говорится в сообщении.

Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к "Мамалыгу - Кривая" и "Могилев-Подольский – Отач" прибавятся:

"Виноградовка – Вулканешты";

"Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга";

"Новые Трояне – Чадыр-Лунга";

"Рени – Джурджулешты";

"Августовское 1 – Басарабяска";

"Староказаче – Тудора";

"Табак – Мирное";

"Россошани – Бричень".

Введение новой возможности выбирать время пересечения границы является частью реформы международных автобусных перевозок, проводимой Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00.

Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00. Напомним, уже больше месяца такая опция работает на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" с Польшей.

"Параллельно с этим, совместно с Государственной пограничной службой, мы работаем над увеличением пропускной способности границы, особенно для автобусов. Это не только создаст дополнительные возможности для перевозчиков в выборе времени пересечения, но и будет способствовать уменьшению транспортных пробок на границе", – подчеркнул вице-премьер по восстановлению, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Он подчеркнул, что, независимо от обоснования протестов, польские власти не могут допустить блокирования переходов и причинения таким образом вреда Украине – ведь сейчас "решается судьба войны".

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