Украинцам раздают доступные кредиты на квартиры по новым правилам: кто имеет право и каким будет первый взнос

В Украине был снижен первый взнос по ипотеке до 10% для молодежи до 25 лет по программе есть Обитель. Кроме того, члены семей внутренне перемещенных лиц теперь могут приобрести жилье на льготных условиях.

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Об этом говорится в постановлении № 939 от 16 августа 2024 года. Кабинет Министров Украины внес значительные изменения в условия программы доступного ипотечного кредитования, которую реализует компания "Украинская финансовая жилищная компания" через программу єОселя.

Основные изменения в программе єОселя

уменьшение первоначального взноса для молодежи;

Теперь для граждан в возрасте до 25 лет включительно минимальный первый взнос по ипотеке снижен с 20% до 10%. Это позволяет молодым украинцам легче получить доступ к жилью, поскольку первоначальный взнос является существенной частью расходов на приобретение недвижимости.

расширение прав для членов семей ВПЛ.

Члены семьи ВПЛ первой степени родства теперь также могут получить ипотеку по программе єОселя. Важно, что этот кредит должен использоваться для приобретения жилья, которое будет передано в ипотеку в пользу ВПЛ.

Программа єОселя: общий обзор

Программа єОселя была запущена в октябре 2022 года с целью предоставления доступного жилья для граждан Украины. В рамках программы предоставляются льготные кредиты под низкий процент для определенных категорий граждан. В течение своего существования программа продемонстрировала высокую эффективность и значительный спрос.

процентные ставки:

для военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых ставка составляет 3%;

для других граждан Украины – 7%;

срок кредита: максимальный срок погашения кредита – до 20 лет.

максимальный срок погашения кредита – минимальный начальный взнос: для всех граждан (кроме молодежи до 25 лет) остался на уровне 20%.

Условия участия в программе

Для того чтобы принять участие в программе єОселя, необходимо соответствовать определенным критериям. А именно:

возрастные ограничения: возраст заемщика должен быть от 18 лет на момент оформления кредита и не больше 70 лет на момент его погашения;

возраст заемщика должен быть от 18 лет на момент оформления кредита и не больше 70 лет на момент его погашения; требования к жилью: заемщик не должен иметь собственного жилья или, если оно есть, его площадь не должна превышать 52,5 кв. м+21 кв. м на каждого последующего члена семьи;

заемщик не должен иметь собственного жилья или, если оно есть, его площадь не должна превышать 52,5 кв. м+21 кв. м на каждого последующего члена семьи; расположение жилья: жилье должно быть расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;

жилье должно быть расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории; платежеспособность: банк должен убедиться, что официальный доход заемщика позволяет регулярно платить ежемесячный взнос по ипотеке.

Как оформить ипотеку: пошаговая инструкция

подача заявки через Дію: зайдите в приложение и найдите раздел с программой єОселя после чего заполните соответствующую заявку;

ожидания предложений от банков: в течение суток после подачи заявки вы получите предложения от банков, участвующих в программе;

в течение суток после подачи заявки вы получите предложения от банков, участвующих в программе; выбор банка и представление документов: выберите банк, предложивший наилучшие условия, и предоставьте все необходимые документы для оформления кредита;

выберите банк, предложивший наилучшие условия, и предоставьте все необходимые документы для оформления кредита; оценка платежеспособности: банк проверит ваши доходы и расходы, чтобы убедиться в вашей способности платить кредит.

банк проверит ваши доходы и расходы, чтобы убедиться в вашей способности платить кредит. выбор жилья: после получения предварительного согласия от банка, выбирайте интересующее жилье и убедитесь, что продавец согласен работать по программе єОселя;

после получения предварительного согласия от банка, выбирайте интересующее жилье и убедитесь, что продавец согласен работать по программе єОселя; заключение договора: вернитесь в банк, заключите ипотечный договор и договор купли-продажи жилья;

вернитесь в банк, заключите ипотечный договор и договор купли-продажи жилья; перечисление средств: банк перескажет кредитные средства на счет продавца, после чего вы станете собственником жилья.

Какие банки участвуют в программе

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Глобус Банк;

Укргазбанк;

Sky Bank.

В условиях военного положения правительство Украины также внесло изменения в законодательство в сфере кредитования, которые предусматривают особые условия для ипотечных заемщиков. К примеру, на период военного положения и 30 дней после его завершения заемщики освобождаются от уплаты долга с учетом инфляции, а также от уплаты пени и штрафов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы покупают 70% квартир в новостройках в рассрочку (65%) и в ипотеку (5%). Ситуация заметно изменилась с начала полномасштабной войны, ведь раньше рассрочка применялась только до 35-40% всех соглашений. Чаще всего в рассрочку покупают одно- и двухкомнатные квартиры площадью 40-60 кв. м, а также смарт-квартиры до 30 кв. м.

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