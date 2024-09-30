Украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги: стоит ли скупать доллары

Украинцы, которые просто скупают иностранную валюту – в т.ч., доллары, – и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств. Ведь Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения – то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни.

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Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, передает DOU. Он объяснил: хранение наличности подвергает деньги и другим рискам, из-за чего владедец может остаться совсем без средств. Речь идет, в частности, о:

краже;

пожаре и т.д.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

В то же время он подчеркнул: если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, у Нацбанка не будет причин отходить от режима управляемой гибкости. Который предусматривает плавную девальвацию гривни под контролем НБУ. Т.е., курс иностранных валют – в т.ч., доллара, – будет расти.

Вместе с тем, отметил он, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я ни вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца же 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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