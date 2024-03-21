В обменниках ожидается существенное изменение курса доллара: что будет с валютой уже через несколько дней

Банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара уже на следующей неделе. При этом, неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу, в период с 25 по 31 марта стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн. Вечером же 21 марта банки выставили ее средний курс на уровне 38,8/39,3 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,71/39,16 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами купли и продажи ожидается на уровне от 80 коп. до 1 грн.

При этом ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне до 30 коп. в банках. И до 50 коп. в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет:

достаточно спокойной;

"ожидаемо уравновешенной".

Официальный курс резко снизился

В то же время, Нацбанк после 4-х подряд обновлений исторического рекорда официального курса, на 22 марта определил его на уровне 38,92 грн. Что сразу на 22 коп. ниже текущего.

Впрочем, волноваться из-за таких изменений не стоит. Ведь, как рассказал ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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