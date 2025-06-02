Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (6 июня) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Вечером же 2 июня банки покупают валюту по 41,25 грн, а продают по 41,79 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,8 грн. Вечером 2 июня же там определили стоимость доллара в средние 41,11/41,55 грн (покупка/продажа).

В целом, отметил Козырев, на текущую ситуацию на валютном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Возвращение пошлин на украинские товары со стороны Европы.

"Это может привести к потере нашей страной ежегодно от 2,9 до 3,6 млрд долларов поступлений от экспорта. Что начнет давить на курс гривни уже в ближайшем будущем", – рассказал Козырев.

Дело в том, что, по его словам, "траты валюты Нацбанком из золотовалютных резервов для поддержки курса гривни на межбанке" увеличатся еще и на эти суммы – при сохранении постоянного высокого спроса на валюту со стороны импортеров. Ведь именно на такие показатели сократятся поступления валютной выручки от экспортеров.

Развитие событий вокруг торговой войн США-Китай и США-ЕС по пошлинам.

Как отметил Козырев, пока наблюдаются "очень слабые признаки уменьшения напряжения". Однако непредсказуемость президента США Дональда Трампа способна "быстро менять ситуацию".

Переговоры между Украиной и Россией по завершению войны.

"Пока активность боевых действий со стороны России только увеличивается. Поэтому ждем дальнейших действий США относительно реального увеличения санкций, а также новых усилений санкций со стороны Европы. Их действенность – принципиальный вопрос как для реального прогресса на переговорах, так и косвенно для формирования настроений всех сегментов фондового и валютного мирового и украинского рынков", – объяснил аналитик.

Практически ежедневное присутствие НБУ на торгах.

По словам Козырева, за счет интервенций по продаже доллара регулятор будет держать ситуацию под полным контролем.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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