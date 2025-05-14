Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Прогнозируется, что до конца текущей недели (18 мая) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 10 мая они покупают доллар по среднему курсу 41,15 грн, а продают по 41,75 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

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В обменниках же прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,2-41,6.

Вечером же 14 мая они покупали доллар в среднем по 40,97 грн. А продавали по 41,51 грн.

В целом же, отметил банкир, валютный рынок сохранит признаки относительной стабильности и прогнозируемости. А курсовые изменения будут происходить в духе режима управляемой гибкости – "то будут расти, то будут несколько снижаться".

Что будет с официальным курсом доллара от НБУ

В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева ранее рассказала OBOZ.UA, что в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. На 15 мая же Нацбанк обновил его до 41,54 грн, что на 4 коп. выше текущего.

В целом же, отметила она, факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке Украины в мае, будет несколько. В частности:

Направленная ​​на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ.

Осуществление регулятором валютных интервенций – "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".

Состояние экономики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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