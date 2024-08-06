Украинцам рассказали, что сделают с долларом в обменниках: какой будет курс

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так, по прогнозам, в течение текущей рабочей недели (по 9 августа) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн. Вечером же 6 августа обменные пункты выставили курс на среднем уровне 40,85/41,27 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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О курсовой ситуации рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в банках же курс ожидается в пределах от 40,8 до 41,75 грн.

Вечером же 6 августа они покупают валюту в среднем по 41 грн, а продают по 44 грн. Т.е., прогнозиоуется снижение курса в покупке и рост в продаже.

"После быстрой девальвации гривни во второй половине июля (на межбанке цена доллара достигала 41,65 грн, на наличном рынке – 41,9 грн) потенциал роста котировок снизился. В основном, сдержать дальнейшую девальвацию гривни помогли активные распродажи валюты Нацбанком", – рассказал о ситуации на рынке аналитик.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работе морского коридора и довоенные объемы перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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