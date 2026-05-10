НБУ ввел в оборот новые купюры: можно ли расплатиться старыми гривнями

В Украине появились новые купюры номиналом 200 гривен. От "старых" они отличаются наличием в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!". Впрочем, на банкноты более ранних годов выпуска это не повлияло – как и ранее, ими можно расплачиваться за товары и услуги. А потому специально обменивать деньги не нужно.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

Замена старых денег на новые будет происходить естественным путем.

В связи с этим, подчеркивается, новые купюры обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины. При этом каких-либо ограничений по приему таких денег нет.

В обороте новые банкноты появились с 25 февраля.

"Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019... Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет", – говорится в сообщении.

В целом же, отметили в НБУ, 200 грн стали не первой купюрой, на которой появился лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Ранее его начали печатать на банкнотах:

500 и 1 000 грн – с 8 августа 2024 года;

50 грн – с 23 августа 2024 года;

20 грн – с 21 августа 2025 года.

Сколько наличности приходится на одного украинца

В целом же, рассказали в НБУ, на 1 апреля 2026 года в наличном обороте находилось 923,2 млрд грн. В частности:

2,6 млрд штук банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн

15,2 млрд штук монет (без учета памятных и инвестиционных) – их общая сумма составляет 9,6 млрд грн.

В то де время, на одного жителя Украины приходились 63 банкноты (любого номинала). Что на 1 меньше, чем было в начале года.

А вот монет у украинцев стало больше. В апреле на одного человека их приходилось 195 штук, тогда как 1 января – 193 единицы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк заменил бумажные гривни сразу ряда номиналов на соответствующие монеты. Сами же такие банкноты больше не считаются платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

