Украинцам рассказали, что будет с долларом из-за возможной задержки международной помощи: стоит ли скупать валюту

Вероятная задержка поступления международной помощи не вызовет значительных колебаний курса доллара в Украине. Соответственно, купить доллар сейчас и в скором времени выгодно его продать вряд ли получится.

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О курсовой ситуации рассказал в эфире телемарафона гендиректор Advanter Group Андрей Длигач. Он отметил, что резких изменений не должно произойти потому что:

Нацбанк накопил достаточное количество резервов;

в Украину заходит существенная сумма в виде переводов от трудовых мигрантов, что также поддерживает экономический сектор.

"Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 млрд долларов отправили в Украину. Есть существенные резервы Национального банка, рекордные на текущий момент. Соответственно, достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара", – объяснил Длигач.

Каким будет наличный курс до конца недели

В то же время, по словам же начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, до конца текущей недели курс наличного доллара будет находится в рамках 38,5-39,5 грн. При этом он подчеркнул: по всем признакам, Нацбанку удастся сохранить равновесие между спросом и предложением.

"Ситуация будет оставаться вполне определенной и более или менее прогнозируемой, даже несмотря на некоторую курсовую "качку" в последние дни декабря и начала января, связанную, как с возможным сокращением макрофинансовой помощи, так и несколькими мощными ракетно-шахидными атаками. Ведь стратегические цели на постепенную либерализацию рынка не изменились", – сообщил банкир.

Какой курс сейчас

Вечером же 10 января банки установили курс наличного доллара на среднем уровне 38,5/39,25 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. дешевле в продаже, чем утром этого же дня;

осталось на том же уровне в покупке.

Обменники же определили стоимость доллара в средние 39,05/39,2 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дешевле и в покупке, и в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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