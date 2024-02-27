Украинцам рассказали, что банки могут сделать с долларом в течении ближайших дней: какой курс ожидать

В украинских банках до конца текущей недели (1 марта) ожидается заметное изменение стоимости наличного доллара. Причем неоднородная: удешевление в покупке и подорожание в продаже. Так, по прогнозу, курс доллара в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,85 до 38,9 грн. Вечером же 26 февраля обменники покупают валюту в среднем по 38,25 грн, а продают по 38,7 грн.

Похожая ситуация ожидается и в обменниках, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Так, прогнозируется, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 37,9 до 38,85 грн. Сегодня же вечером они определили его в средние 38,55/38,67 грн (покупка/продажа). При этом аналитик подчеркнул:

большинство обменников продолжит работать со спредом (разницей между курсами продаж и покупки) в пределах 20-30 копеек по доллару;

в регионах с низкой конкуренцией часть сетей обменников расширят это значение до 50-70 коп.

В целом же, отметил Козырев, ситуация на валютном рынке в эти дни будет "достаточно напряженной". В частности, ожидаются периодические спекулятивные попытками раскачать курс.

Впрочем, подчеркивает аналитик, Нацбанк будет держать все под полным контролем. В частности:

на межбанке – за счет интервенций для поддержки курса гривни, а также модернизации нормативной базы под быстро меняющиеся экономические и военные реалии;

на наличном рынке – "за счет рыночных и административных рычагов влияния на банки и финкомпании с их обменниками".

Сколько долларов разрешается покупать украинцам

В то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

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