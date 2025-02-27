Украинцам рассказали, чего ожидать от курса доллара: что будет происходить на валютном рынке

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать значительных изменений на валютном рынке. Дело в том, что Нацбанк является не только регулятором, но и единственным продавцом валюты – в частности, долларов. А потому действует в рамках прогнозов, которые сам же и установил.

Видео дня

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил: в обычном виде валютный рынок – это "когда у вас есть определенное количество продавцов и покупателей валюты" и в процессе их взаимодействия формируется обменный курс.

"Если же в стране продавец валюты один – он же регулятор и он же определяет правила игры, – неужели в такой уникальной ситуации возможны какие-то неожиданности? НБУ действует четко в пределах тех вещей, которые они сами для себя установили в качестве макроэкономических прогнозов", – сказал Пендзин.

Таким образом, резюмировал он, украинцам не стоит ожидать изменения баланса валютного рынка. "Все будет более или менее прогнозируемо", – констатировал эксперт.

НБУ обновил официальный курс доллара

В то же время, на 28 февраля Нацбанк обновил официальный курс доллара до 41,51 грн. Это:

на 13 коп. ниже текущего;

на 8 коп. ниже, чем было в начале недели;

на 31 коп. ниже, чем было 1 февраля;

на 52 коп. ниже, чем было 1 января.

Чего ожидать от НБУ в ближайшее время

В то же время, отмечают аналитики ICU, в ближайшее время НБУ не будет существенно повышать курс доллара – даже несмотря на рост структурного дефицита. При этом произошедший на прошлой неделе рост спроса на валюту (17-23 февраля) очень ограниченно повлиял на курс гривни.

Они отмечают: причиной роста спроса на валюту на межбанке со стороны юрлиц могли стать значительные закупки ее госучреждениями – вероятно, для "оплаты по оборонным контрактам или закупке газа".

Так, подчеркивается, общий дефицит валюты на рынке "по итогам четырех рабочих дней увеличился вдвое" – до 875 млн долларов. При этом рост дефицита происходил за счет возросшего спроса на межбанковском валютном рынке.

"Мы предполагаем, что скачок был ситуативным и этот фактор не будет регулярным. Однако и без учета разового фактора спрос на валюту оставался достаточно высоким. Прошедшая неделя показала, что НБУ пока не настроен ослаблять курс даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбалансы", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. обратный обмен – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести такой обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!