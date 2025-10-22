Украинцам продлят льготы на электрокары? Гетманцев рассказал, что не так и чего ожидать

В 2026 году налоговые льготы для электромобилей не будут продолжены, несмотря на распространенные слухи о бюджетной правке, которая якобы обеспечивала освобождение от НДС и пошлины. Правка протягивалась лоббистами импортеров, но противоречит законам и не вступит в силу во втором чтении.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Верховная Рада Украины сейчас рассматривает государственный бюджет на 2026 год, и в медиа активно распространяется информация о возможном продлении налоговых льгот для электромобилей.

Однако Гетманцев опроверг слухи и заявил, что льготы не будут продлены на следующий год. Во время первого чтения бюджета некоторые депутаты учли правку №1061, которую протягивали лоббисты импортеров электрокаров. Эта правка предусматривала продление налоговых льгот – освобождение от уплаты НДС и пошлины при импорте электротранспорта.

По информации отдельных источников, она могла бы лишить армию 30 млрд грн, что примерно соответствует сумме дополнительных поступлений, которые государство получает из банков. Однако, по словам Гетманцева, эта правка имеет две ключевые проблемы, которые делают ее недействительной:

она противоречит сразу двум действующим законам, а потому не может быть принята во втором чтении;

правка касается только первого чтения бюджета, давая импортерам электрокаров ложную надежду, что их предложение вступит в силу.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за соответствующую правку во время первого чтения бюджета якобы проголосовали 248 депутатов, и это поручение правительства. Впрочем, как уточнил он, официальное решение еще не окончательное, и Кабинет Министров в ноябре должен подать финальный текст бюджета.

Таким образом, пока что льготный режим для электрокаров – освобождение от НДС и пошлины не будет продлен на 2026 год. Иными словами, импорт электромобилей будет оставаться облагаемым налогом, а "сладкие правки", которые ранее "гуляли кулуарами парламента", не вступят в силу.

Что важно знать гражданам

информация в медиа и Telegram-каналах об автоматическом продлении льгот является преждевременной;

льгота на 2026 год не принята и не будет действовать , поэтому планы по покупке электромобилей с налоговыми преференциями следует пересмотреть;

, поэтому планы по покупке электромобилей с налоговыми преференциями следует пересмотреть; финальный текст бюджета, который будет определять правила налогообложения, подаст правительство в ноябре.

