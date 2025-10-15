Украинцев атакуют автомобильные мошенники: что должен сделать каждый покупатель и продавец авто
В Украине участились случаи, когда продавцы или покупатели авто наталкиваются на мошенников. Чтобы обезопасить себя от злоумышленников в сети, водителям советуют проводить собственный фактчекинг при покупке, продаже или перерегистрации автомобиля.
Об этом предупредили в Киберполиции. Правоохранители объяснили, что информация об автомобилях все чаще распространяется без надлежащей проверки, поэтому мошенники могут подделывать реальные документы и создавать фейковые страницы, имитирующие официальные ресурсы
Как действуют мошенники
Существует две самые распространенные схемы обмана во время сделок по купле-продаже автомобиля. И хотя они могут казаться правдоподобными, за ними скрываются незаконные действия и потеря денег:
- Покупка авто "со скидкой". Мошенники присылают поддельные ссылки или фейковые документы с печатями для убедительности.
- Дистанционная сделка. Иногда аферисты могут предлагать купить авто без осмотра, обещая быструю доставку документов по почте.
- Покупка через "посредников". Мошенники создают онлайн-страницы людей или сервисов, которые якобы могут "решить вопрос" регистрации или сертификации авто онлайн по заниженной цене. Часто такие страницы профессионально оформлены и имеют логотипы государственных учреждений.
Основные правила
Фактчекинг – это процесс проверки достоверности информации, документов или утверждений, который является необходимым инструментом, чтобы отличить правдивые сведения от подделок и манипуляций в цифровой среде. Что же надо проверить перед сделкой с авто:
- транспортное средство и документы: сверить VIN-код, технические характеристики и регистрационные данные авто, убедиться в отсутствии арестов, залогов или других ограничений (это можно сделать через официальные источники Главного сервисного центра МВД);
- домен сайта, на котором предоставляется информация, должен быть"gov.ua" или иметь подтвержденную страницу в соцсетях с синей галочкой, которая указывает на верифицированный аккаунт.
Советы, как обезопасить себя
- Не стоит доверять скриншотам или документам из мессенджеров без перехода на официальные сайты – самостоятельная проверка первоисточника поможет выявить несоответствия, которые не всегда очевидны с первого взгляда.
- Не надо отправлять авансовые или "гарантийные" платежи без официальных подтверждений, даже если продавец выглядит убедительно.
- За информацией об авто следует обращаться непосредственно в официальные сервисные центры МВД, где предоставят официальные выписки из реестров, проведут экспертное исследование автомобиля и легально оформят сделку купли-продажи с выдачей новых регистрационных документов.
- О выявленных подозрительных сайтах или мошеннических схемах надо сообщать в киберполицию.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Их средний возраст составил 8,4 года. Самой же популярной маркой стала Volkswagen Golf – таких авто было куплено 1133 единицы.
