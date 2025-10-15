Украинцев атакуют автомобильные мошенники: что должен сделать каждый покупатель и продавец авто

В Украине участились случаи, когда продавцы или покупатели авто наталкиваются на мошенников. Чтобы обезопасить себя от злоумышленников в сети, водителям советуют проводить собственный фактчекинг при покупке, продаже или перерегистрации автомобиля.

Об этом предупредили в Киберполиции. Правоохранители объяснили, что информация об автомобилях все чаще распространяется без надлежащей проверки, поэтому мошенники могут подделывать реальные документы и создавать фейковые страницы, имитирующие официальные ресурсы

Как действуют мошенники

Существует две самые распространенные схемы обмана во время сделок по купле-продаже автомобиля. И хотя они могут казаться правдоподобными, за ними скрываются незаконные действия и потеря денег:

Покупка авто "со скидкой".

Дистанционная сделка.

Покупка через "посредников". Мошенники создают онлайн-страницы людей или сервисов, которые якобы могут "решить вопрос" регистрации или сертификации авто онлайн по заниженной цене. Часто такие страницы профессионально оформлены и имеют логотипы государственных учреждений.

Основные правила

Фактчекинг – это процесс проверки достоверности информации, документов или утверждений, который является необходимым инструментом, чтобы отличить правдивые сведения от подделок и манипуляций в цифровой среде. Что же надо проверить перед сделкой с авто:

транспортное средство и документы : сверить VIN-код, технические характеристики и регистрационные данные авто, убедиться в отсутствии арестов, залогов или других ограничений (это можно сделать через официальные источники Главного сервисного центра МВД);

домен сайта, на котором предоставляется информация, должен быть"gov.ua" или иметь подтвержденную страницу в соцсетях с синей галочкой, которая указывает на верифицированный аккаунт.

Советы, как обезопасить себя

Не стоит доверять скриншотам или документам из мессенджеров без перехода на официальные сайты – самостоятельная проверка первоисточника поможет выявить несоответствия, которые не всегда очевидны с первого взгляда.

Не надо отправлять авансовые или "гарантийные" платежи

За информацией об авто следует обращаться непосредственно в официальные сервисные центры МВД

О выявленных подозрительных сайтах или мошеннических схемах надо сообщать в киберполицию.

