Украинцам придется платить налоги за сезонную работу? Что предусматривает новый законопроект

В Украине начали массово распространять сообщения о якобы введении нового налога для граждан, которые занимаются сезонной подработкой, продают продукцию собственного производства или оказывают бытовые услуги без регистрации в качестве ФЛП (физическое лицо-предприниматель). На самом деле Верховная Рада лишь зарегистрировала законопроект, который предлагает добровольный льготный режим налогообложения таких доходов (5% НДФЛ плюс военный сбор) без обязательной регистрации ФЛП, но документ еще не принят и никаких новых правил пока не введено.

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28 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 15449, который предусматривает создание добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств. Его авторы поясняют, что документ должен помочь легализовать доходы граждан, которые время от времени получают заработок без открытия ФЛП.

Отмечается, что это могут быть сезонные работы, выполнение разовых заказов, продажа продукции собственного производства или оказание отдельных бытовых услуг. По замыслу инициаторов, люди получат возможность работать легально без необходимости проходить стандартную процедуру государственной регистрации предпринимателя.

Для кого может быть введён новый режим

Документ ориентирован в первую очередь на тех украинцев, которые не ведут постоянный бизнес. Речь идет , в частности, о людях, которые:

выполняют сезонные работы;

продают овощи, фрукты, мед, домашнюю выпечку или другую продукцию собственного производства;

оказывают мелкие бытовые услуги;

получают нерегулярный доход от разовых заказов.

Именно для таких случаев депутаты предлагают отдельный механизм налогообложения.

Какие ставки предлагаются

Законопроект предусматривает, что домохозяйства, добровольно выбравшие новый режим, будут уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 5%. Кроме того, дополнительно будет уплачиваться военный сбор в соответствии с действующим законодательством.

Также документ предлагает ввести единую налоговую декларацию для всего домохозяйства вместо отдельной отчетности каждого его члена. Подавать ее планируют через электронный кабинет налогоплательщика с возможностью автоматического заполнения.

Воспользоваться новым режимом, согласно законопроекту, можно будет только при условии, что годовой доход домохозяйства не превысит 834 минимальных заработных платы. Если же деятельность станет более масштабной или приобретёт признаки постоянного бизнеса, гражданам, как и сейчас, может быть целесообразнее зарегистрировать ФЛП.

Почему возникла волна сообщений о "новом налоге"

После регистрации законопроекта в сети начали активно появляться заголовки о якобы "новом налоге на подработку".

Из-за этого многие украинцы восприняли документ как решение, которое уже вступило в силу или в ближайшее время станет обязательным для всех, однако это не так. Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал не распространять недостоверную информацию.

По его словам, Верховная Рада не планирует вводить новые налоги в нынешнем созыве. Он пояснил, что законопроект, который многие восприняли как "новый налог", на самом деле предусматривает добровольный способ уплаты уже существующих налогов по льготной ставке.

На данный момент законопроект лишь зарегистрирован. Впереди его ждет рассмотрение в профильном комитете, голосование в Верховной Раде, возможное внесение поправок, второе чтение, подпись Президента и официальная публикация.

До завершения всех этих этапов никаких новых правил для граждан не действует, а окончательная редакция документа еще может существенно измениться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа 2026 года для части новых и "спящих" ФЛП (физических лиц-предпринимателей) банки начнут применять риск-ориентированные лимиты на переводы, при этом все предприниматели должны успеть подать отчетность за II квартал до 10 августа. Также с 3 августа полностью вступят в силу новые правила для косметической продукции — без государственной нотификации и соблюдения требований безопасности продавать новые товары будет невозможно.

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