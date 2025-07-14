Украинцам планируют переписать важные выплаты: размер помощи изменится в 5 раз

В Украине планируют увеличить единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн и ввести ежемесячную помощь до 7000 грн. Семьи смогут выбрать между возвращением к работе или продолжением декрета с полным сохранением социальных гарантий.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Помощь могут увеличить с 10 320 грн до 50 000 грн, это почти в пять раз больше, чем действующая выплата, которая не пересматривалась уже несколько лет.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года – при условии его одобрения парламентом. По словам Шмыгаля, существенный шаг вперед – увеличение ежемесячного пособия для женщин без трудового стажа. Сейчас эта выплата составляет менее 1000 грн, что абсолютно не соответствует реальным потребностям. По новому закону она вырастет до 7000 грн ежемесячно, что позволит женщинам обеспечить базовые расходы в первый год после родов.

Один из родителей или опекун сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года жизни. Размер этой выплаты еще будет определять Правительство, но речь идет о полноценной финансовой поддержке для семьи в критический период.

После достижения ребенком одного года семья получит выбор: или вернуться к работе, или остаться дома до трех лет. Если родители выберут первый вариант, государство ежемесячно будет выплачивать 8000 грн на уход за ребенком в яслях. Если второй, то государство продолжит уплату единого социального взноса за маму или папу до трехлетия ребенка, что означает сохранение трудового и пенсионного стажа даже во время декрета.

Дополнительные формы помощи

"Пакет малыша" сохранится в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация – более 7,5 тыс. грн;

сохранится в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация – более 7,5 тыс. грн; "Пакет школьника" – 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Законопроект еще должны подать в Верховную Раду. Министерство социальной политики уже коммуницирует с Министерством финансов, чтобы заложить средства на реализацию программы в бюджете 2026 года. Официальное принятие ожидается в течение ближайших месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля администрирование всех социальных выплат в Украине осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), что позволяет быстрее обрабатывать обращения и зачислять пособия без лишней бюрократии. Теперь подать документы можно не только в ЦПАУ, но и в более чем 500 сервисных центрах ПФУ.

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