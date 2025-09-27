Украинцам пересчитали зарплаты: у кого суммы выросли вдвое
В Украине средняя зарплата по состоянию на сентябрь составила 25,5 тыс. грн. За год она выросла на 19%. При том в некоторых профессиях заработная плата взлетела за год вдвое.
Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, больше всего за год заработные платы выросли для маркировщиков (на 125%). Сейчас они в среднем получает 22,5 тыс. грн. Также вдвое зарплаты выросли для дерматокосметологов (на 100% до в среднем 60 тыс. грн).
Среди городов самая большая зарплата в Киеве. В столице могут зарабатывать около 30 тыс. грн. Во Львове средняя заработная плата составляет 27,5 тыс. грн, в Одессе - 25 тыс. грн.
У кого самые большие зарплаты:
- Маркировщик – 22 500 грн – +125%
- Дерматокосметолог – 60 000 грн – +100%
- Арт-директор – 40 000 грн – +60%
- Травматолог – 35 000 грн – +56%
- Главный инженер – 50 000 грн – +54%
- Python-программист – 50 000 грн – +54%
- Ассистент проекта – 31 500 грн – +54%
- Трейдер – 62 500 грн – +51%
- Заправщик картриджей – 30 000 грн – +50%
- Управляющий сети магазинов – 45 000 грн – +50%
- Парковщик – 17 900 грн – +48%
- Оператор термопластавтомата – 28 000 грн – +47%
- Инвестиционный аналитик – 30 000 грн – +46%
- Инженер по автоматизации – 40 000 грн – +45%
- Крановщик – 37 500 грн – +45%
- Электрослесарь – 26 000 грн – +44%
- Реаниматолог – 30 000 грн – +44%
- Автоэлектрик – 50 000 грн – +43%
- Веб-дизайнер – 40 000 грн – +43%
- Теплотехник – 45 000 грн – +43%
Среди профессий с самыми высокими зарплатами – директора и руководители недвижимостью. Также на высокие заработные платы традиционно могут рассчитывать айтишники.
- Директор по маркетингу – 80 000 грн – +33%
- Управляющий недвижимостью – 80 000 грн – +33%
- Финансовый директор – 70 000 грн – +17%
- Руководитель отдела продаж – 65 000 грн – +24%
- Тим лид – 65 000 грн – +34%
- Трейдер – 62 500 грн – +51%
- Back end программист – 60 000 грн – +20%
- Автомаляр – 60 000 грн – +33%
- Стоматолог – 60 000 грн – +33%
- Директор предприятия – 60 000 грн – +20%
Как будут расти зарплаты
Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:
- оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;
- пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.
Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:
- 2026 год – 30 240 грн;
- 2027 – 35 268 грн;
- 2028 – 39 758 грн.
Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:
- 2026 год – 30 032 грн;
- 2027 – 34 808 грн;
- 2028 – 39 436 грн.
Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.
Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.
