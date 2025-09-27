Украинцам пересчитали зарплаты: у кого суммы выросли вдвое

В Украине средняя зарплата по состоянию на сентябрь составила 25,5 тыс. грн. За год она выросла на 19%. При том в некоторых профессиях заработная плата взлетела за год вдвое.

Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, больше всего за год заработные платы выросли для маркировщиков (на 125%). Сейчас они в среднем получает 22,5 тыс. грн. Также вдвое зарплаты выросли для дерматокосметологов (на 100% до в среднем 60 тыс. грн).

Среди городов самая большая зарплата в Киеве. В столице могут зарабатывать около 30 тыс. грн. Во Львове средняя заработная плата составляет 27,5 тыс. грн, в Одессе - 25 тыс. грн.

У кого самые большие зарплаты:

Маркировщик – 22 500 грн – +125%

Дерматокосметолог – 60 000 грн – +100%

Арт-директор – 40 000 грн – +60%

Травматолог – 35 000 грн – +56%

Главный инженер – 50 000 грн – +54%

Python-программист – 50 000 грн – +54%

Ассистент проекта – 31 500 грн – +54%

Трейдер – 62 500 грн – +51%

Заправщик картриджей – 30 000 грн – +50%

Управляющий сети магазинов – 45 000 грн – +50%

Парковщик – 17 900 грн – +48%

Оператор термопластавтомата – 28 000 грн – +47%

Инвестиционный аналитик – 30 000 грн – +46%

Инженер по автоматизации – 40 000 грн – +45%

Крановщик – 37 500 грн – +45%

Электрослесарь – 26 000 грн – +44%

Реаниматолог – 30 000 грн – +44%

Автоэлектрик – 50 000 грн – +43%

Веб-дизайнер – 40 000 грн – +43%

Теплотехник – 45 000 грн – +43%

Среди профессий с самыми высокими зарплатами – директора и руководители недвижимостью. Также на высокие заработные платы традиционно могут рассчитывать айтишники.

Директор по маркетингу – 80 000 грн – +33%

Управляющий недвижимостью – 80 000 грн – +33%

Финансовый директор – 70 000 грн – +17%

Руководитель отдела продаж – 65 000 грн – +24%

Тим лид – 65 000 грн – +34%

Back end программист – 60 000 грн – +20%

Автомаляр – 60 000 грн – +33%

Стоматолог – 60 000 грн – +33%

Директор предприятия – 60 000 грн – +20%

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

