Украинцам осложнили пересечение границы с Польшей: какие причины и когда возобновят работу пункта пропуска

Пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Устилуг – Зосин" временно не осуществляется из-за неисправности базы данных пограничной стражи Польши. Кроме того, на нескольких других пунктах, таких как "Чоп - Захонь" и "Солотвино - Сигету-Мармации", продолжаются ремонтные работы, ограничивающие движение транспорта.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Из-за неисправности в работе базы данных пограничной стражи Республики Польша, пропуска лиц и транспортных средств через пункт пропуска "Устилуг – Зосин" временно не осуществляется. Информация о проблеме поступила ночью, и сейчас польская сторона активно работает над ее решением. Государственная пограничная служба Украины призвала граждан и перевозчиков выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы во избежание задержек.

В настоящее время пограничники Польши не уточнили, когда будет возобновлена работа базы данных. Известно лишь, что уже принимаются необходимые меры по устранению неисправности.

Ситуация на других пунктах пропуска

Пункт пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе не в первый раз сталкивается с временными ограничениями. С 3 сентября здесь уже были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация усугубляется еще и техническими проблемами с базой данных.

Кроме того, ремонтные работы проводятся на других важных пунктах пропуска. К примеру, на венгерской границе в пункте пропуска "Чоп - Захонь" с 19 сентября начались дорожные работы. Это частично ограничило движение легковых и грузовых автомобилей, ведь из пяти полос на проезд оставили всего две. Продолжительность ремонта – две недели, а его завершение ожидается в начале октября. Ремонт производится в рамках проекта осовременивания пограничной инфраструктуры при поддержке USAID.

Другие проблемы на границах

Ситуация на украинско-румынской границе также остается сложной. На пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" до 5 октября действует частичное ограничение на пропуск транспорта из-за ремонта моста через реку Тиса. Ремонт вызван аварийной ситуацией на мосту, что значительно повлияло на скорость пересечения границы.

На польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Учитывая эти временные ограничения и технические проблемы, пограничные службы Украины советуют гражданам и перевозчикам выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы. Ситуация остается контролируемой, но во избежание задержек следует заранее планировать маршрут, отслеживая актуальные данные по пропускным пунктам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" прекращает продажу билетов на направление Рава-Русская – Варшава, начиная с 22 сентября. Это связано с истечением срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут.

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