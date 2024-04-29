Кадровый голод: в Украине возник дефицит квалифицированных работников

Украинские работодатели сталкиваются со сложностями в привлечении квалифицированных работников из-за роста количества вакансий и повышения требований к зарплате соискателей. В последние месяцы зарплатные ожидания соискателей выросли на 22% – от 17 тыс. грн в 2022 году до 22,7 тыс. грн сейчас, тогда как работодатели остаются на уровне с предложением в 19,6 тыс. грн.

Согласно данным, приведенным в материале Forbes количество вакансий на рынке увеличилось с примерно 102 тыс. до 106 – 108 тыс. Профессиональная нехватка ощутима среди компаний, которые испытывают сложности в поиске и найме квалифицированных работников.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что даже при наличии большого количества безработных сложно найти квалифицированных специалистов. "Мы имеем, с одной стороны, большую безработицу – 19%, с другой стороны, мы не можем с вами найти в Киеве на приличную зарплату квалифицированного главного бухгалтера или найти нормального менеджера", – рассказал нардеп.

Одной из важных мер по решению этой проблемы, по мнению Гетманцева, является усовершенствование системы бронирования. По его словам, бронировать нужно только тех, кто получает "белую" зарплату – что соответствует стратегии президента по разделению граждан на воюющих и работающих.

Кроме того, искатели работы предпочитают более высокую зарплату, чем готовые предложить работодатели. Согласно исследованию сервиса поиска работы, к началу войны средняя ожидаемая зарплата составляла примерно 17 тыс. грн., что почти соответствовало предложению работодателей в размере 16 600 грн.

Однако с началом полномасштабного вторжения эти ожидания резко возросли, а впоследствии рухнули. В настоящее время искатели труда ожидают зарплату в среднем 22 700 грн, тогда как предложение составляет всего 19 600 грн. Несмотря на стремление получить больше, статистика показывает, что ожидания заработной платы остаются на одном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наблюдается значительный дефицит на рынке труда. Высоким спросом пользуются практически все профессиональные работники, кроме работников сферы IT.

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