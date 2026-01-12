Украинцам изменили правила проставления апостиля для документов за границу: цены на услугу выросли

С 1 февраля 2026 года апостиль (специальный штамп, который проставляется на официальных документах) в Украине будут проставлять через электронный реестр, а решение по нему будут принимать максимум за три рабочих дня. В то же время меняется стоимость услуги и с 2026 года апостиль будет стоить 670 грн для физических лиц и 1160 грн для юридических.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Соответствующие изменения внесены приказом от 20 ноября 2025 года № 3177/5. Документ предусматривает полную трансформацию процедуры, вместо бумажных механизмов – электронный реестр.

Новые правила вступят в силу после официального опубликования приказа, но не ранее 1 февраля 2026 года. Одновременно утратит силу порядок, который действовал с 2015 года, а также все связанные с ним нормативные акты по представлению образцов подписей и оттисков печатей в бумажном виде.

Ключевая новация – переход на Электронный реестр апостилей. Отныне апостиль будет проставляться с использованием программных средств этого реестра, что должно существенно упростить проверку подлинности документов и уменьшить риски злоупотреблений. В реестре будут храниться:

образцы подписей должностных лиц;

оттиски печатей и штампов;

данные о сертификатах открытых ключей.

Это позволит органам, которые проставляют апостиль, оперативно проверять документы без дополнительных бумажных запросов и согласований. Внесение информации в электронный реестр будет распределено между различными органами в зависимости от категории должностных лиц:

Министерство юстиции Украины будет отвечать за данные по должностным лицам самого Минюста;

будет отвечать за данные по должностным лицам самого Минюста; территориальные органы Минюста за сведения о работниках отделов ГРАГС, государственных регистраторов юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, а также нотариусов;

за сведения о работниках отделов ГРАГС, государственных регистраторов юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, а также нотариусов; Государственная архивная служба Украины за должностных лиц архивных учреждений и самой службы;

за должностных лиц архивных учреждений и самой службы; суды за информацию в отношении судей.

Новый порядок четко устанавливает сроки принятия решений. Отныне решение о проставлении апостиля или об отказе в нем будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления в Электронном реестре апостилей. Также детально прописаны процедуры:

принятия и проверки документов;

рассмотрения заявлений;

выдачи результатов;

получения информации из электронного реестра об уже проставленном апостиле.

Вместе с процедурой обновлена и стоимость услуги. Плата за апостиль определяется в процентах от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года и округляется до ближайших 10 гривен. Поскольку прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году установлен на уровне 3328 грн, с 1 января будут действовать следующие тарифы:

670 грн для физических лиц;

для физических лиц; 1160 грн для юридических лиц.

Обновленная система оплаты унифицирует подход к формированию стоимости услуги и делает ее зависимой от социальных показателей. В Минюсте отмечают, что переход на электронный реестр апостилей – это шаг к цифровизации государственных сервисов, уменьшение бюрократии и повышение доверия к украинским документам за рубежом.

