Украинцам хотят передать многоэтажки: что будет с квартирами 

В Украине в рамках разрабокти новой жилищной политики планируют разработать план модернизации хрущовок. Ремонт устаревшего жилого фонда может продлить срок его эксплуатации на десятилетия.

Киевский архитектор Олег Гречух рассказывает OBOZ.UA: "московско-лужковский" опыт в Украине повторять не стоит. В Чехии, Польше, Германии не разрушают пятиэтажки, чтобы построить на их месте втрое больше квартир, а производят обновление старых домов.

"К сожалению, у нас еще сохранились коммунистические представления. Люди получили бесплатно квартиры и верили, что их подъезд некий ЖЭК будет ремонтировать и что все за их квартирой – государственное. Люди не желают брать на себя ответственность, это проблема", – говорит. Гречух. Весь многоквартирный дом, коммуникации в нем, лестничные клетки, подъезды – все это общая собственность.

В рамках подготовки программы Ukraine Facility (предусматривает финансирование от ЕС на 50 млрд евро) Украина разрабатывает новую жилищную политику. Законопроект обещают показать в течение нескольких месяцев, однако некоторые его аспекты уже публично озвучили.

Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что в первую очередь нужно искать финансирование. Примером может служить Германия, где 40-70% средств, необходимых для ремонта, получали благодаря программам государственного кредитования реновационных проектов под низкий процент. Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране.

"В Германии основной критерий выбора между реконструкцией и сносом – уровень физического износа здания. Если он превышал 60%, дом сносили, чтобы построить на этой территории новый. Если меньше 60%, то допускалась реновация посредством надстройки дополнительных этажей, расширения площади квартир через перепланировку, утепления фасадов домов и модернизации системы теплоснабжения, установки энергоэффективных стеклопакетов и т.д.", – цитирует главу комитета пресс-служба.

Пока парламент только изучает опыт, а само восстановление может происходить уже после войны. Возможным сценарием решения проблемы обветшавшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше почти 5 тысяч украинцев работают нелегально. По данным Национальной инспекции труда, в 2023 году их количество значительно выросло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!