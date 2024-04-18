В Польше обнаружили тысячи работающих нелегально украинцев: не хотят платить налоги

В Польше около 5 тысяч украинцев работают нелегально. По данным Национальной инспекции труда (PIP), в 2023 году их количество значительно выросло.

Больше всего случаев нелегального трудоустройства выявлено в строительной отрасли, сообщает Миграционная платформа EWL. В 2023 году инспекторы провели 9,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. Также было проведено 39,4 тыс. проверок законности поручения работы. Больше всего касалось граждан Украины – 29,6 тыс.

В ходе проверок на нелегальных работах в прошлом году было выявлено 4747 граждан Украины (в 2022 году – это было 3948 граждан Украины). Каждый четвёртый нелегально трудоустроенный украинец работал на строительстве. Также многие граждане Украины выполняли работу незаконно в сфере административных услуг, через агентства временной занятости, в промышленной переработке и в области размещения и питания.

В ходе проверок чаще всего выявлялись следующие нарушения: отсутствие необходимого разрешения на трудоустройство, выполнение работы на другой должности или на условиях, отличных от указанных в разрешении на работу, незаключение обязательных трудовых или гражданско-правовых договоров.

Также в инспекции сообщили, что в 2023 году от украинцев получили 2,6 тыс. жалоб от граждан Украины. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году. Чаще они касались невыплаты заработной платы или невыплаты минимальной почасовой ставки по гражданско-правовым договорам. Граждане Украины также сообщали об отсутствии требуемого трудового договора.

Для украинцев упрощен доступ к рынку труда в Польше. Достаточно оформить статус временной защиты и обязательно заключить трудовой договор перед началом работы с проверенным работодателем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше резко снизилось количество украинских беженцев, сами арендующих себе жилье. В то же время в 2,5 раза стало больше тех, кому платит за жилье работодатель.

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