Украинцам готовят обновленные правила водительских экзаменов: что планируют изменить

В Украине планируют изменить правила сдачи водительских экзаменов, теоретический тест могут разрешить сдавать на английском языке, а перед экзаменами введут обязательную фотофиксацию кандидатов. Отмечается, что нововведения должны упростить доступ для иностранцев и одновременно усилить контроль, чтобы исключить сдачу экзаменов "за кого-то другого".

Об этом говорится в проекте приказа, который обнародовало Министерство внутренних дел (МВД). Одна из ключевых новаций – возможность сдавать теоретический экзамен на английском языке.

Ранее все кандидаты должны были проходить тестирование исключительно на украинском, что создавало серьезные трудности для иностранцев и лиц без гражданства. Теперь ситуация может измениться, ведь иностранцы получат право выбирать язык тестирования. Нововведение может значительно упростить процесс получения водительского удостоверения, особенно с учетом того, что сейчас они имеют ограниченное время для обмена своих прав и сдачи экзаменов.

Еще одно важное изменение – усиление идентификации кандидатов. Перед началом как теоретического, так и практического экзамена каждого участника планируют обязательно фотографировать. Если в базах данных МВД отсутствует цифровой образ лица человека, фото будут делать непосредственно на месте и сразу вносить в реестр.

Согласно пояснительной записке, нововведение должно решить давнюю проблему – попытки сдачи экзаменов за других лиц. Фотофиксация сделает невозможным такие махинации и сделает процесс более прозрачным.

В то же время, документ еще не вступил в силу. После завершения общественного обсуждения он должен пройти согласование в других государственных органах, в частности в профильных министерствах.

Ожидается, что если изменения примут, процедура сдачи экзаменов станет более современной и адаптированной к реалиям. Однако водителям стоит быть готовыми к новым требованиям, в частности к обязательной фотофиксации и более жесткой проверке личности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты, которые копируют сервисы МВД и через рекламу или мессенджеры заманивают пользователей оформить "услуги". После ввода данных или предоплаты они либо исчезают с деньгами, либо получают доступ к банковским реквизитам и персональной информации жертвы.

