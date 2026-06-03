Украинцам будет проще доехать до границы: что известно о новой дороге за 2 млрд грн
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Украинцам будет проще добраться до западной границы – благодаря открытию движения по Северному обходу Ровно. Новая дорога имеет стратегическое значение для оборонной, гуманитарной и международной логистики.
Об открытии транспортной артерии сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Строительство длилось почти шесть лет, а его общая стоимость – около 2 млрд грн.
"Проект был начат еще в 2019 году. С начала полномасштабной войны работы приостанавливали. Но это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который нуждался в завершении. Ведь начались разрушения недостроенных мостовых сооружений, что могло бы привести к значительным убыткам", – напомнил вице-премьер.
Значение новой дороги: полная разгрузка города от потока транзитного транспорта
- Для Ровно: полная разгрузка города от потока транзитного, в частности тяжеловесного транспорта, что улучшит экологическую ситуацию и уменьшит пробки.
- Для пограничной логистики: значительно ускорится выход к ключевому международному транспортному коридору М-06 Киев –Чоп, а также улучшится сообщение с пунктами пропуска на украинско-польской границе – "Ягодин", "Устилуг" и "Угринов".
- Для обороны и устойчивости страны: усиление транспортных связей с западной границей, что ускорит доставку военных грузов и международной гуманитарной помощи и повысит общую устойчивость логистической системы Украины.
Что известно о работах
- 14,5 км – общая протяженность построенного и обновленного Северного обхода.
- 6 км – длина абсолютно нового проложенного участка автомобильной дороги.
- 4 км существующей трассы реконструировано полностью.
- 4,5 км дорожной сети обновлено вместе с сопутствующими искусственными сооружениями.
Как уже сообщал OBOZ.UA, польские власти планируют профинансировать и построить в Украине около 80 километров полноценной платной автомагистрали – она соединит границу двух государств и Львов. Средства за проезд по дороге грузовики и легковые автомобили будут платить в польскую казну как погашение кредита Украине.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!