Украинцам будет проще доехать до границы: что известно о новой дороге за 2 млрд грн

Украинцам будет проще добраться до западной границы – благодаря открытию движения по Северному обходу Ровно. Новая дорога имеет стратегическое значение для оборонной, гуманитарной и международной логистики.

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Об открытии транспортной артерии сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Строительство длилось почти шесть лет, а его общая стоимость – около 2 млрд грн.

"Проект был начат еще в 2019 году. С начала полномасштабной войны работы приостанавливали. Но это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который нуждался в завершении. Ведь начались разрушения недостроенных мостовых сооружений, что могло бы привести к значительным убыткам", – напомнил вице-премьер.

Значение новой дороги: полная разгрузка города от потока транзитного транспорта

Для Ровно: полная разгрузка города от потока транзитного, в частности тяжеловесного транспорта, что улучшит экологическую ситуацию и уменьшит пробки.

полная разгрузка города от потока транзитного, в частности тяжеловесного транспорта, что улучшит экологическую ситуацию и уменьшит пробки. Для пограничной логистики: значительно ускорится выход к ключевому международному транспортному коридору М-06 Киев –Чоп , а также улучшится сообщение с пунктами пропуска на украинско-польской границе – "Ягодин", "Устилуг" и "Угринов".

значительно ускорится выход к ключевому международному транспортному коридору , а также улучшится сообщение с пунктами пропуска на украинско-польской границе – Для обороны и устойчивости страны: усиление транспортных связей с западной границей, что ускорит доставку военных грузов и международной гуманитарной помощи и повысит общую устойчивость логистической системы Украины.

Что известно о работах

14,5 км – общая протяженность построенного и обновленного Северного обхода.

– общая протяженность построенного и обновленного Северного обхода. 6 км – длина абсолютно нового проложенного участка автомобильной дороги.

– длина абсолютно нового проложенного участка автомобильной дороги. 4 км существующей трассы реконструировано полностью.

существующей трассы реконструировано полностью. 4,5 км дорожной сети обновлено вместе с сопутствующими искусственными сооружениями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, польские власти планируют профинансировать и построить в Украине около 80 километров полноценной платной автомагистрали – она соединит границу двух государств и Львов. Средства за проезд по дороге грузовики и легковые автомобили будут платить в польскую казну как погашение кредита Украине.

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