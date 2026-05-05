Польша планирует в Украине свою "большую стройку": что хотят построить на границе с ЕС

Польские власти планируют профинансировать и построить в Украине около 80 километров полноценной платной автомагистрали – она соединит границу двух государств и Львов. Средства за проезд по дороге грузовики и легковые автомобили будут платить в польскую казну как погашение кредита Украине.

Об этом сообщает Forsal. Инфраструктурный проект планируют реализовать за польские деньги и по польскому законодательству в рамках послевоенного восстановления Украины.

Когда заключат соглашение

Соглашение о послевоенном восстановлении правительства двух стран планируют подписать на Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference), которая пройдет 25-26 июня в польском Гданьске. Первым приложением к ней станет перечень совместных проектов – и открывает его именно проект автомагистрали М10.

Сейчас на этом месте существует дорога, ведущая от пограничного перехода "Краковец – Корчова" во Львов. Польская А4 заканчивается прямо на границе – новая магистраль станет ее логическим продолжением на восток.

Не помощь, а бизнес-логика

Глава Агентства промышленного развития Польши Бартломей Бабушка объяснил интерес Варшавы прямо: речь идет о логистической инфраструктуре, которая откроет польские компании не только для украинского рынка, но и для всего Ближнего Востока. То есть Польша инвестирует в собственное транзитное будущее – восстановление Украины здесь идет рука об руку с польскими экономическими интересами.

Проектные работы могут начаться еще во время войны, строительство – после заключения мира. Автомагистраль М10 открывает список, но не исчерпывает его. Среди других проектов, которые планируется включить в соглашение:

главная железнодорожная линия с европейской колеей;

европейской колеей; грузовой терминал в центральной Украине;

в центральной Украине; польский порт на Черном море.

Как уже сообщал OBOZ.UA, глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин предупредил, что Украина почти неизбежно перейдет к платным дорогам после войны, поскольку государство не сможет самостоятельно финансировать масштабное восстановление инфраструктуры. Скорее всего, водители будут платить только за качественные, современные дороги, обеспечивающие быстрое и безопасное движение.

