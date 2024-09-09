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Украинцам введут пенсионные баллы, проведут масштабную реформу: министр соцполитики раскрыла детали

Александр Литвин
Личные финансы
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Какую пенсию будут получать украинцы

Пенсионная реформа будет рассмотрена нардепами Верховной Рады до конца 2024 года. Она имеет за счет введения накопительного уровня пенсионного обеспечения рост пенсии до уровня около 60% заработка (сейчас почти вдвое меньше).

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Об этом в интервью LIGA.net рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович. Пенсионная реформа должна устранить проблему устаревания пенсий. Украинцам насчитают баллы, зависящие от стажа и размера заработной платы.

"Мы производим финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка", – рассказала Жолнович.

По ее словам, новая пенсионная система не будет дополнительно тяготить работодателя. Формат администрирования системы должен быть полностью цифровизирован.

"В ней будут два компонента: время, которое ты работал, и взносы, которые ты платил. Все это будет трансформироваться в баллы. И каждый будет видеть в своем пенсионном кабинете, сколько баллов у него есть. Каждый год баллы будут трансформироваться в процент от средней зарплаты в Украине", – рассказала Жолнович.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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