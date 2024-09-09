Украинцам введут пенсионные баллы, проведут масштабную реформу: министр соцполитики раскрыла детали

Пенсионная реформа будет рассмотрена нардепами Верховной Рады до конца 2024 года. Она имеет за счет введения накопительного уровня пенсионного обеспечения рост пенсии до уровня около 60% заработка (сейчас почти вдвое меньше).

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Об этом в интервью LIGA.net рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович. Пенсионная реформа должна устранить проблему устаревания пенсий. Украинцам насчитают баллы, зависящие от стажа и размера заработной платы.

"Мы производим финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка", – рассказала Жолнович.

По ее словам, новая пенсионная система не будет дополнительно тяготить работодателя. Формат администрирования системы должен быть полностью цифровизирован.

"В ней будут два компонента: время, которое ты работал, и взносы, которые ты платил. Все это будет трансформироваться в баллы. И каждый будет видеть в своем пенсионном кабинете, сколько баллов у него есть. Каждый год баллы будут трансформироваться в процент от средней зарплаты в Украине", – рассказала Жолнович.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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