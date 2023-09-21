Украинский завод в разгар войны продавал России стратегическое оборудование: СБУ вскрыла масштабную схему

Один из украинских заводов в Сумах подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором. Следствие установило, что предприятие поставляло России насосы для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли в обход санкций во время полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там уточнили, что речь идет о ликвидации масштабной схемы поставок в РФ стратегически важной продукции. Руководству завода уже сообщили о подозрении, прошли обыски, арестовано имущество предприятия на 365 млн грн.

Вероятно, речь идет о ПАТ "Насосэнергомаш", хотя название завода официально не сообщается. Это крупнейший производитель насосов в регионе.

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"Насосэнергомаш" входит в состав группы ГМС. А это совпадает с данными, предоставленными СБУ. "Предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших доноров бюджета России", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что схему поставок в Россию разработали после начала полномасштабной войны. Продажи велись через фирмы-"прокладки" в нескольких странах Европы и Азии.

Эти якобы иностранные предприятия закупали украинские насосы якобы для себя, но после поставляли в РФ. "Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством "Росатома", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается, решается вопрос о взятии участников схемы под стражу. Подозреваемым грозит наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях также стало известно, что две компании из Финляндии – Luminor и Siberica – поставляли в Россию электронику, несмотря на санкции. Против исполнительного директора этих фирм Габриэля Темина открыто дело. Он подозревается в совершении тяжких экономических преступлений.

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