Две финские компании продавали России электронику в обход санкций: дело уже в суде

Две компании из Финляндии – Luminor и Siberica – поставляли в Россию электронику, несмотря на санкции. Против исполнительного директора этих фирм Габриэля Темина открыто дело. Он подозревается в совершении тяжких экономических преступлений.

Как сообщает финское издание Ylе, вопрос о заключении Темина под стражу рассматривается 18 сентября в районном суде Итя-Уусимаа. Запрос о его аресте финским властям направила таможня.

В нарушении санкционного режима Luminor и Siberica уличил Минфин США. Из-за этого компании уже попали под американские санкции. Кроме того, персональные санкции были введены против самого Темина, а также гражданки Эстонии Катрин Эстер Темин, которая занимала руководящую должность в Siberica.

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Известно, что преступная деятельность велась с 18 марта 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения первых запретов на поставки западной электроники в Россию. Суд Восточной Уусимаа указал в качестве места преступления город Вантаа.

В пояснениях Минфина США говорится, что Luminor и Siberica поставляли российским компаниям электронные изделия. В списке упомянуты камеры для беспилотников, литиевые батареи и высокопроизводительные оптические фильтры.

Как сообщал OBOZREVATEL, также власти Соединенных Штатов ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции за помощь России в обходе ограничений. Такое решение было принято в щепетильный для отношений США и Турции момент.

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