Судьи признаются в нарушениях, хитрят в декларациях и не знают Конституции: как позорятся кандидаты в КСУ

Украинские судьи сознательно указывают недостоверные данные в декларациях, продают недвижимость за наличные (что запрещено законом), не знают, когда была принята Конституция, но все равно стремятся стать членами Конституционного суда (КСУ).

Все это стало известно в результате нескольких десятков проведенных публичных собеседований с судьями, юристами, адвокатами и учеными, которые стремятся занять едва ли не самый высокий для юриста пост – судьи КСУ. Отбор продолжается, но уже вызвал значительный резонанс.

Во время собеседований целый ряд судей без колебаний признались в правонарушениях. Кто-то принимал решение, касающееся его собственного имущественного положения, некоторые судьи заявили, что раньше можно было указывать недостоверные данные в декларациях (что, конечно, не соответствует действительности). Кроме того, служители Фемиды получали подарки от своих родственников, представляли корпоративные интересы своих друзей и указывали неправильную стоимость своего имущества.

Правда, среди кандидатов есть и те, к кому не было значительных замечаний по поводу их добродетели и уровня квалификации. Однако некоторые судьи не просто нарушают закон, но и считают это допустимым.

OBOZ.UA ознакомился с десятками собеседований с судьями и юристами. Рассказываем, как для некоторых кандидатов собеседование обернулось громким скандалом.

Судья хочет карьерного роста и признается в нарушениях: самое громкое собеседование отбора

Львовянин Любомир Андрейчук, судья Хозяйственного суда Закарпатья, стремится к карьерному росту. Он одновременно подал свою кандидатуру на две должности: в Апелляционный Хозяйственный суд и в Конституционный. Андрейчук объяснил, что КСУ для него в приоритете, но если не получится, то все равно "хочется профессионального роста", поэтому и подал документы на несколько конкурсов.

Андрейчук "воспользовался возможностью", его кандидатуру согласовала Верховная Рада, и он прошел, наверное, самое важное собеседование в своей карьере. О нем написали крупнейшие украинские СМИ, а в соцсетях появились сотни отзывов.

Оказалось, что Любомир Андрейчук, доцент Ужгородского национального университета, судья Хозяйственного суда и кандидат на пост Конституционного судьи не знает, когда в Украине День Конституции. После того, как Андрейчук затруднился ответить на большинство вопросов комиссии, профессор Василий Шакун, заместитель члена СГЭ (совещательной группы экспертов), решил задать вопрос из школьной программы: спросил, когда была принята Конституция и какие она содержит разделы.

Судья Андрейчук сначала пытался отказаться от ответа. Но тогда вопрос своего зама поддержала член СГЭ Наталья Кузнецова. Судья снова заколебался. "Хотя бы год назовите?" – послышалось из зала. Андрейчук таки назвал дату и... ошибся на пять лет. "1991 год", ответил судья. "1996!" – услышал он в ответ. Далее судья нервно махнул рукой и после еще одного вопроса фактически отказался от заключительной речи. Вместо этого он поблагодарил присутствующих и пожелал "мирного неба".

Андрейчук понял, что судьей Конституционного суда ему, скорее всего, не стать. Однако впереди его ждало худшее. Запись собеседования, которое обычно смотрят только представители профессионального сообщества (что уже очень неприятно для Андрейчука), посмотрели сотни тысяч украинцев.

Позорную ошибку можно было бы списать на волнение. Но на самом деле Совещательной группе удалось выяснить не только нехватку образования. Любой кандидат должен пройти собеседование в СГЭ. Туда вошли: три иностранца и три украинца, а также по одному заместителю на каждого. Это едва ли не самые влиятельные украинские и международные юристы.

От иностранцев в СГЭ попали: пятый премьер-министр Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции Словении Алеш Залар, глава Верховного Суда штата Огайо (США) Морин О'Коннор. От украинцев: вице-президент Национальной Академии правовых наук Наталья Кузнецова, профессор кафедры конституционного права Оксана Васильченко, а также экс-председатель Верховного суда Ярослав Романюк.

Во время собеседования Андрейчук рассказал, что уже 10 лет ездит на работу в Ужгород и возвращается на выходные во Львов. Для этого судья преодолевает расстояние в 270 км с помощью Blablacar. Почтенные представители комиссии, кажется, о таком сервисе раньше не слышали. "Это авто кому принадлежит?" – уточнила Кузнецова. И хотя о возможностях каршеринга известная украинская юристка не знает, она хорошо понимает, что судья должен был декларировать жилье в Ужгороде. Но не сделал этого.

В декларации нужно было указать, сколько Андрейчук средств тратит на аренду, кто предоставил это жилье. Однако этих данных нет. По версии судьи, он уже 10 лет живет у разных родственников своих друзей. А на вопрос Кузнецовой, почему он не арендует квартиру и не задекларирует ее, судья ответил, что владельцы не хотят. Действительно, если в декларации сказано, что судья, например, тратит по 20 тысяч гривен в месяц на аренду квартиры, то у налоговой могут возникнуть аргументированные вопросы, почему же собственник этого жилья не платит налоги с этой аренды.

Но самого судью это никак не оправдывает. О некоторых своих нарушениях Андрейчук признался сам. Больше всего удивляет, что судья так и не осознал, что в его действиях удивило комиссию.

К примеру, он продал свою землю за 4,5 млн грн и взял наличные. А это запрещено законом (такие платежи должны проходить только безналичным расчетом). Судья сам признался, что согласился, потому что "пОкупці" так хотели. Из-за неправильного ударения комиссия не сразу поняла, кто требовал от судьи нарушить закон. "Кто?!" – уточнила Кузнецова. На что судья снова повторил: "пОкупці!".

Комиссия получила информацию о том, что на Андрейчука была выписана доверенность на то, чтобы он продавал корпоративные права, получал деньги от имени неназванного во время собеседования предпринимателя. Судья объяснил, что это его друг, который должен был срочно уехать из страны и поэтому написал доверенность, чтобы вместо него его интересы представлял судья. Бывший министр юстиции Словении господин Алеш несколькими вопросами подводил украинца к тому, что такие действия нарушают принципы добродетели. Ведь судья не имеет права заниматься бизнесом, предоставлять юридические услуги или тем более представлять чьи-то бизнес-интересы. Но убедить Андрейчука было невозможно. Доверенностью он так и не воспользовался, поэтому и нарушений нет, считает судья.

"Как соотносится получение задания от физического лица представлять интересы по продаже корпоративных прав с деятельностью судьи Хозяйственного суда?" – удивленно спрашивает Алеш.

"Это моим хорошим знакомым выдано поручение. Он должен был срочно покинуть территорию Украины… У него не получилось выехать за границу, поэтому поручение не было реализовано", – оправдывается судья.

"Но вы знакомы с принципами судейского поведения, Бангалорскими принципами? Вы же приняли это предложение…" – не сдается Алеш.

"Считаю, что принципы не нарушены, потому что поручение не было выполнено", – отбивается судья Андрейчук.

"Вы действительно так считаете? А как вы думаете, как эта ситуация может быть воспринята в глазах постороннего зрителя?" – все еще пытается убедить судью бывший министр юстиции Словении.

"Считаю, что будет воспринята так же, как и мной", – уверенно ответил судья.

И это далеко не все "промахи" господина Любомира Андрейчука. К собеседованию он подготовился значительно хуже, чем члены СГЭ. На вопрос, где он взял средства на свою квартиру во Львове, он ответил, что средства подарили родители на его свадьбу. А когда Алеш Залар уточнил, почему подарок на свадьбу сделали за 9 месяцев до самой свадьбы (т.е. квартиру купили задолго до того, как судья женился), господин Любомир быстро нашел ответ: "К свадьбе готовились за год до события". То есть за год до свадьбы можно не только выбирать место и планировать праздник, но и собирать подарки. Во всяком случае, если вы судья Хозяйственного суда Закарпатья.

В любом случае собеседование для судьи не прошло даром. Он по меньшей мере узнал о том, что в своей научной работе допустил самоплагиат. "Это я сам у себя списал?" – с усмешкой удивился судья. Госпожа Кузнецова пыталась напомнить о том, что в Украине действует закон о Высшем образовании, есть нормы академической добродетели, запрещающие повторять собственные тексты, допускается только самоцитирование (так же, как допускается цитирование и других ученых). Однако судья не стал делать вид, что понимает в этих тонкостях. "Мне об этом неизвестно", – коротко объяснил Андрейчук.

Судьи делают ошибки в декларациях и участвуют в теневой экономике

Проректор Национального юридического университета им. Ярослав Мудрого Юрий Барабаш в своей декларации не указал, что его жена получила право пользования автомобилями Porsche Cayenne и Toyota CAMRY. Кроме того, юрист допустил целый ряд разных ошибок.

"Действительно есть ошибки, но они уже носят хронический характер и переходят из года в год. Только в декларации за 2022 год – шесть ошибок", – возмутился экс-председатель Верховного суда Ярослав Романюк. Мол, профессор, проректор не нашел, у кого спросить, как правильно заполнить документ.

Судья Хозяйственного суда Хмельницкой области Максим Музыка на вопрос, почему он не декларировал земельный участок в 2012-2013 годах, пояснил, что декларирование до 2015 года было формальным.

Судья Хозяйственного суда Николаевской области Александр Ткаченко признал, что нарушил принцип недопущения конфликта интересов. Речь идет о том, что он признал право собственности ООО "Парма" на самовольно построенные гаражи и получил два гаража. Также он признался, что сознательно не выполнил решение суда, потому что "это обязанность исполнительной службы", а не должника.

Особо стоит вспомнить разговор с кандидатом юридических наук Александром Радутным. Эксперты комиссии нашли его страницу в российской соцсети "ВКонтакте", а также старые записи в Facebook, где он якобы распространял антиукраинские месседжи, в частности сообщение о том, что "на Украине останется не более 8 млн человек" (дословная цитата). Он якобы также был подписан в российской соцсети "Одноклассники" на страницы российских вооруженных формирований. Радутный, конечно, эту информацию отрицал. А в качестве аргумента он озвучил тот факт, что в справке комиссии под названиями групп была кнопка "вступить" (это подтверждает, что тот, кто готовил справку, не является членом групп). Юрист считает, что это аргумент в его пользу (он почему-то решил, что автор справки использовал его, а не свою страницу?). Вот такой кандидат на должность судьи Конституционного суда Украины.

И это лишь небольшое количество ошибок, допущенных кандидатами в судьи Конституционного суда. Пока просмотр собеседований с ними наводит на мысль, что добиться увеличения уровня доверия к украинской судебной системе будет крайне сложно.

Также следует обратить внимание и на профессионализм СГЭ. Они не просто провели собеседования, а расследовали деятельность кандидатов, проверили факты, подвергли сомнению все утверждения, которые не удалось подтвердить документами. Жаль, что каждого украинского судью не может проверить такая комиссия.

Тем временем конкурс на вакантные пять должностей судей КСУ продолжается. OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией, а также детально расскажет о тех, кто победил.