Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара. В полдень 23 мая они определили его в средние 41,1/41,5 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. ниже в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,2/41,75 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в покупке, но на те же 5 коп. ниже в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,62-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,62 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцам следует готовиться к новому курсу

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (26 мая – 1 июня) курс доллара в украинских банках будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, не исключается его рост как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в обменниках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-41,8 грн.

"Ситуация на валютном рынке останется в пределах ожидаемого сценария: спрос и предложение будут находиться в балансе, следовательно, любые текущие курсовые изменения будут почти косметическими и не будут представлять угрозы. Пока не наблюдается никаких признаков возможного ажиотажа", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, Тем временем в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2025 года он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн.

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