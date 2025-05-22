Украинцам следует готовиться к новому курсу доллара: что будет с валютой в банках в ближайшие дни

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (26 мая – 1 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время вечером 22 мая они покупали доллар по среднему курсу 41,18 грн, а продавали по 41,74 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-41,8 грн.

Вечером же 22 мая они покупали доллар в среднем по 41,01 грн, а продавали по 41,49 грн.

В целом, рассказал банкир, завершение мая на валютном рынке пройдет "на вполне мажорной ноте". Так:

Курсовые колебания останутся в уже привычных пределах.

На рынке будут отсутствовать признаки ажиотажа – при постепенном усилении роли Нацбанка для сбалансирования спроса и предложения.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке останется в пределах ожидаемого сценария: спрос и предложение будут находиться в балансе, следовательно, любые текущие курсовые изменения будут почти косметическими и не будут представлять угрозы. Пока не наблюдается никаких признаков возможного ажиотажа", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, Тем временем в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2025 года он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн.

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