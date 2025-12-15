Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные украинские обменники переписали курс доллара – однако минимально. В полдень понедельника 15 декабря они определили его в средние 41,9/42,5 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дешевле в продаже, чем было вечером пятницы 12 декабря, но осталось на прежнем уровне в покупке.

А вот в банках не произошло даже таких изменений. Как и вечером пятницы ныне они покупаю наличную валюту в среднем по 42 грн, а продают по 42,45 грн.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 42,38-42,7 грн. Так:

ПриватБанк – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42,42 грн;

Юнекс Банк – 42,47 грн;

ПУМБ – 42,7 грн;

Таскомбанк – 42,38 грн;

Прокредит Банк – 42,47 грн;

Укрсиббанк – 42,5 грн;

абанк – 42,6 грн.

Покупают же они ее по 41,65-42,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 42,1 грн;

Юнекс Банк – 41,65 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

Прокредит Банк – 41,93 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

абанк – 42 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в банках и обменниках в ближайшие дни

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до 21 декабря курс наличного доллара в банках и обменниках будет находиться на в пределах 42,3-42,8 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, текущая неделя может стать для валютного рынка непростой. Ведь тенденции давления на рынок разных обстоятельств "никуда не денутся".

"Рост спроса на валюту возможен как среди бизнеса, так и среди населения. А военная ситуация, атаки на энергетическую инфраструктуру, общее психологическое давление и неопределенность внешней поддержки в 2026 году – все это создает условия, когда экономические процессы труднее прогнозировать", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

