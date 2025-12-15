Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (15-21 декабря) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Вечером же 14 декабря в банках покупали доллар в среднем по 42 грн, а продавали по 42,47 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,3-42,8 грн. Вечером же 14 декабря:

Курс покупки доллара в них составил средние 41,66 грн.

Курс продажи – 42,34 грн.

Таким образом, как и в банках, в них прогнозируется рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, текущая неделя может стать для валютного рынка непростой. Ведь тенденции"давления на рынок разных обстоятельств "никуда не денутся".

"Рост спроса на валюту возможен как среди бизнеса, так и среди населения. А военная ситуация, атаки на энергетическую инфраструктуру, общее психологическое давление и неопределенность внешней поддержки в 2026 году – все это создает условия, когда экономические процессы труднее прогнозировать", – объяснил он.

Кроме того, подчеркнул Лесовой, проблемы с обеспечением стабильного энергоснабжения могут тормозить экономическую активность. А также провоцировать рост цен.

Впрочем, прогнозирует он, взлета либо обвала курса не произойдет. Ведь "Нацбанк продолжает удерживать ситуацию под контролем".

"Регулятор использует валютные интервенции, чтобы не допустить резкие колебания, а монетарная политика остается сдержанной и направленной на стабильность. Режим управляемой гибкости позволяет НБУ оперативно реагировать на изменения спроса и предложения. Наличный рынок, как всегда, ориентируется на межбанк", – рассказал Лесовой.

В то же время, признал он, небольшие курсовые скачки – в рамках 1 грн – все же возможны. Однако их нужно будет расценивать как "нормальную реакцию рынка на рост спроса". Который, в свою очередь, стал следствием неопределенностью.

"Таким образом обменники пытаются компенсировать собственные риски и заработать на тех, кто, несмотря на высокие курсы продаж, все же решится на приобретение валюты. Однако, самое главное – на рынке нет дефицита валюты. Поэтому мы предполагаем, что эта ситуация может оказаться ситуативной", – резюмировал баникр.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

