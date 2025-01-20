Украинские обменники показали новый курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные украинские обменники заметно снизили курс доллара. В полдень понедельника 20 января они определили его в средние 42,22/42,64 грн (покупка/продажа), что на 11 коп. ниже в покупке, чем было вечером пятницы 17 января, а также на 3 коп. в продаже.

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Снизили курс наличной валюты и в банках. Там его определили на среднем уровне 42/42,6 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. ниже в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 42,59-42,8 грн. Так:

ПриватБанк – 42,7 грн;

Ощадбанк – 42,7 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Райффайзен Банк – 42,55 грн;

Сенс Банк – 42,6 грн;

Универсал Банк – 42,7 грн;

Укрсиббанк – 42,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,59 грн.

Покупают же они его по 41,7-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,1 грн;

Ощадбанк – 42,05 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,95 грн;

Сенс Банк – 42,2 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 42 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках собираются покупать доллар по новому курсу

В то же время, в банковском секторе прогнозируют, что в течение текущей недели (20-26 января) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. Таким образом, не исключается снижения курса в покупке, и роста в продаже.

В банках же курс будет находиться в тех же пределах. А потому здесь ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В целом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, предстоящая неделя может иметь признаки нервозности. Хотя решающего влияния на рынок это не окажет – ведь НБУ "крепко держит ситуацию под контролем, пытаясь избежать немотивированных и ажиотажных проявлений".

"По всем признакам, даже если в определенные дни курс будет расти, следует ожидать его постепенное снижение. А основные колебания будут проходить в январском коридоре 42-42,4 грн/доллар", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, аналитики ICU считают, что в течение 2025 года гривня будет ослабевать. И на конец года достигнет уровня 46 грн/доллар.

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