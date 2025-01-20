В украинских обменниках собираются покупать доллар по новому курсу: чего ожидать в ближайшие дни

В обменниках Украины ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, в течение текущей недели (20-26 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. В то же время вечером 19 января банки покупают доллары в среднем по 42,67 грн, а продают по 42,75 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках. По прогнозу самого банковского сектора, с понедельника курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 42,2-43,2 грн. Вечером же 19 января они определили его в средние 42,05/42,63 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, предстоящая неделя может иметь признаки нервозности. Хотя, признается, решающего влияния на рынок это не окажет – ведь НБУ "крепко держит ситуацию под контролем, пытаясь избежать немотивированных и ажиотажных проявлений".

"По всем признакам, даже если в определенные дни курс будет расти, следует ожидать его постепенное снижение. А основные колебания будут проходить в "январском" коридоре 42-42,4 грн/доллар", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя. В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара на 20 января до 42,13 грн. Что на 4 коп. ниже текущего.

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