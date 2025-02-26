Украинские обменники переписали курс доллара: сколько стоит валюта сегодня

В украинских обменниках переписали курс доллара – однако некритически. В полдень 26 февраля они определили его в средние 41,5/41,76 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. выше в покупке, но на 7 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках стоимость наличной валюты менять не стали. Как и днем ранее, курс составляет средние 41,45/42 грн (покупка/продажа).

В целом, крупные учреждения покупают доллар по 41,3-41,56 грн. Так:

ПриватБанк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Кредобанк – 41,56 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,5 грн.

Продают же они его по 41,88-42,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,88 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Кредобанк – 41,89 грн;

Таскомбанк – 42 грн;

абанк – 42,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время, отмечают аналитики ICU, в ближайшее время НБУ не будет существенно повышать курс доллара – даже несмотря на рост структурного дефицита. При этом произошедший на прошлой неделе рост спроса на валюту (17-23 февраля) очень ограниченно повлиял на курс гривны.

Они отмечают: причиной же роста спроса на валюту на межбанке со стороны юрлиц могли стать значительные закупки ее госучреждениями – вероятно, для "оплаты по оборонным контрактам или закупке газа".

Так, подчеркивается, общий дефицит валюты на рынке "по итогам четырех рабочих дней увеличился вдвое" – до 875 млн долларов. При этом рост дефицита происходил за счет возросшего спроса на межбанковском валютном рынке.

"Мы предполагаем, что скачок был ситуативным и этот фактор не будет регулярным. Однако и без учета разового фактора спрос на валюту оставался достаточно высоким. Прошедшая неделя показала, что НБУ пока не настроен ослаблять курс даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбалансы", – резюмировали аналитики.

В то же время, на 26 февраля НБУ обновил официальный курс доллара до 41,74 грн/доллар. Что на 4 коп. выше предыдущего.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести такой обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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