Банки готовятся существенно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать после нового исторического рекорда

НБУ обновио официальный курс доллара до очередного исторического рекорда. В то же время, в украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 18 января) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Вечером же 12 января в банках покупали доллар в среднем по 42,9 грн, а продавали по 43,45 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,3-42,8 грн. Вечером же 12 января:

Курс покупки доллара в них составил средние 42,96 грн.

Курс продажи – 43,55 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок входит в новую неделю с умеренной, но ощутимой активностью. Спрос пока превышает предложение, однако эта разница постепенно сокращается: с 10-12% на старте года до 7-10% в середине месяца", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: баланс на рынке будет поддерживаться благодаря действиям Национального банка. В частности, акцентируется, его интервенции в рамках режима управляемой гибкости уже позволяют "удерживать курс в предполагаемых пределах".

В то же время, отмечается, ближе к концу января ситуация может измениться – и предложения валюты на рынке может вырасти. В таком случае, по словам банкира, Нацбанк сможет:

Снизить объемы интервенций.

Иногда полностью отказаться от них.

"Это означает переход к более естественному курсообразованию без рисков для стабильности. Даже при возможных негативных факторах, таких как осложнения в энергетической сфере, рынок будет оставаться управляемым и вне весомых угроз для курсовой стабильности", – резюмировал Лесовой.

НБУ снова обновил курс доллара до рекорда

Тем временем, Нацбанк в очередной раз обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. На 13 января он определили его в 43,26 грн.

Впрочем, в Центре экономической стратегии (ЦЭС) отмечают: об обвале гривни речь не идет, ведь текущие колебания являются привычными для начала года. Там объяснили, что такие сезонные колебания:

Происходят практически ежегодно.

Связаны с бюджетным циклом.

"Значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. Эти средства постепенно расходятся по экономике – доходят до бизнесов и граждан, которые, в частности, направляют их на импорт, покупку валюты для расчетов или сбережений", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивают аналитики, даже кажущиеся серьезными колебания на самом деле незначительны. А потому большого влияния на общую ситуацию не оказывают.

"Если рост курса происходит даже на 50 коп. при курсе доллара 42-43 грн, то эта разница составляет около 1%. Это существенно меньше, чем возможные дневные колебания, например, курса евро по отношению к доллару", – констатировали в ЦЭС.

