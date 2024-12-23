Украинские обменники ощутимо повысили курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень понедельника 23 декабря они определили его курс в средние 41,81/42,33 грн (покупка/продажа), что на 9 коп. дороже в покупке и на 19 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 20 декабря.

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В банках же изменения менее заметны. Там курс американской валюты определили в средние 41,7/42,2 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же же, крупные учреждения продают валюту по 42,1-42,3 грн. Так:

ПриватБанк – 42,2 грн;

Ощадбанк – 42,2 грн;

ПУМБ – 42,3 грн;

Райффайзен Банк – 42,25 грн;

Сенс Банк – 42,25 грн;

Универсал Банк – 42,1 грн;

Укрсиббанк – 42,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.

Покупают же они ее по 41,1-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Ощадбанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом в течение недели

В то же время, в банковском секторе ожидают, что в течение 23-29 декабря курс наличного доллара в банках будет находиться в пределах 41,7-42,2 грн. Таким образом, прогнозируется, что стоимость валюты не выйдет за текущие значения.

В обменниках, по ожиданиям, курс будет находиться в тех же пределах. Соответственно, там может произойти снижение стоимости доллара как в покупке, так и в продаже.

"Несмотря на внешнее давление инфляции, энергетические и военные проблемы, ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля. Курсовые изменения будут достаточно умеренными и угрожающими. А весомый объем международной финансовой помощи позволит завершить год почти без бюджетного дефицита, поэтому это будет одним позитивом, что скажется на прочности гривни", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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