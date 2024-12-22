Украинские обменники приготовились менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

На следующей неделе в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, в течение 23-29 декабря стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,7-42,2 грн. В то же время вечером 21 декабря ноября обменники покупали доллар в среднем по 41,72 грн, а продавали по 42,28 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в банках изменений не прогнозируется. По ожидаениям банковского сектора, с понедельника курс у них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,7-42,2 грн. Вечером же 21 декабря они:

покупали валюту в среднем по 41,7 грн;

продавали – по 42,2 грн.

"Несмотря на внешнее давление инфляции, энергетические и военные проблемы, ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля. Курсовые изменения будут достаточно умеренными и угрожающими. А весомый объем международной финансовой помощи позволит завершить год почти без бюджетного дефицита, поэтому это будет одним позитивом, что скажется на прочности гривни", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: в последнюю неделю года на наличном рынке вполне возможно оживление спроса – в связи с получением гражданами годовых бонусов и премий. И одним из средств сохранности этих средств от инфляции, по его словам, может стать вложение их в иностранную валюту.

В то же время, отметил банкир, на рынке заметным станет предложение – ведь часть граждан будет сбывать валюту, чтобы приобрести рождественские и новогодние подарки. К тому же, напомнил он, "продлится период скидок в ТЦ".

"Поэтому можем прогнозировать, что на наличном рынке соотношение спроса и предложения будет соразмерным. Следовательно, не стоит ожидать слишком стремительных курсовых движений", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего, 2024-го он может вырасти до 42 грн.

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