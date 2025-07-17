Украинские обменники не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подорожал наличный доллар. В полдень 17 июля они определили его курс в средние 41,32/41,91 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. выше в покупке и 6 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Вырос курс наличного доллара и в банках. Там его стоимость выставили на среднем уровне 41,6/42,14 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. выше в покупке;

на 12 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,03-42,3 грн. Так:

ПриватБанк – 42,05 грн;

Райффайзен Банк – 42,03 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,1 грн;

Укрсиббанк – 42,15 грн;

Таскомбанк – 42,18 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42,3 грн.

Покупают же они ее по 42,03-42,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,05 грн;

Райффайзен Банк – 42,03 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,1 грн;

Укрсиббанк – 42,15 грн;

Таскомбанк – 42,18 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в ближайшие дни

В то же время, в украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (20 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в обменниках курс будет находиться в тех же пределах – 41,5-42,2 грн. Соответственно, в них прогнозируется рост как в покупке, так и продаже.

"Курс доллара останется достаточно стабильным. При этом будет действовать режим управляемой гибкости, фактически нивелирующий любые потенциальные кризисные явления, ведь Нацбанк через механизм валютных интервенций уравновешивает спрос и предложение", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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