Украинские банки существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 3 июня они определили его в средние 41,3/41,88 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,8-42 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,82 грн;
- Райффайзен Банк – 41,8 грн;
- ПУМБ – 42 грн;
- Универсал Банк – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,95 грн;
- Укрсиббанк – 41,9 грн;
- Таскомбанк – 41,9 грн;
- абанк – 42 грн;
- Прокредит Банк – 41,85 грн.
Покупают же они ее по 40,8-41,54 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,22 грн;
- Райффайзен Банк – 41,54 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Универсал Банк – 40,8 грн;
- Сенс Банк – 41,5 грн;
- Укрсиббанк – 41,3 грн;
- ТАСкомбанк – 41,35 грн;
- абанк – 41,3 грн;
- Прокредит Банк – 41,35 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали стоимость валюты и в обменниках. Там ее определили в средние 41,12/41,61 грн (покупка/продажа). Это:
- на 2 коп. выше в покупке;
- на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.
К какому курсу готовиться
В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев прогнозирует, что в течении текущей рабочей недели (заканчивается 6 июня) в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По его словам, тот будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.
В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По прогнозу, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,8 грн.
В целом, отметил Козырев, на текущую ситуацию на валютном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:
- Возвращение пошлин на украинские товары со стороны Европы.
"Это может привести к потере нашей страной ежегодно от 2,9 до 3,6 млрд долларов поступлений от экспорта. Что начнет давить на курс гривни уже в ближайшем будущем", – рассказал Козырев.
- Практически ежедневное присутствие НБУ на торгах.
По словам Козырева, за счет интервенций по продаже доллара регулятор будет держать ситуацию под полным контролем.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!