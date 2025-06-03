Украинские банки существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 3 июня они определили его в средние 41,3/41,88 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,8-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,82 грн;

Райффайзен Банк – 41,8 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Универсал Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,85 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,54 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,22 грн;

Райффайзен Банк – 41,54 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 40,8 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

ТАСкомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость валюты и в обменниках. Там ее определили в средние 41,12/41,61 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. выше в покупке;

на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.

К какому курсу готовиться

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев прогнозирует, что в течении текущей рабочей недели (заканчивается 6 июня) в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По его словам, тот будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По прогнозу, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,8 грн.

В целом, отметил Козырев, на текущую ситуацию на валютном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Возвращение пошлин на украинские товары со стороны Европы.

"Это может привести к потере нашей страной ежегодно от 2,9 до 3,6 млрд долларов поступлений от экспорта. Что начнет давить на курс гривни уже в ближайшем будущем", – рассказал Козырев.

Практически ежедневное присутствие НБУ на торгах.

По словам Козырева, за счет интервенций по продаже доллара регулятор будет держать ситуацию под полным контролем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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