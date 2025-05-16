Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки снизили курс наличного доллара. В полдень 16 мая они определили его в средние 41,15/41,73 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке, чем было днем ранее, и на 7 коп. в продаже.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,61-41,85 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,61 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают они ее по 40,7-41,38 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,38 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Універсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках – однако в сторону увеличения. Здесь его определили в средние 40,98/41,58 грн (покупка/продажа). Это:

на 8 коп. выше в покупке;

на 7 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара на новую неделю

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (19-25 мая) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом:

В банках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках ситуация будет такой же.

"На следующей неделе за валютным рынком сохранится статус стабильного и прогнозируемого. Все потенциальные угрозы почти нивелированы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: любые текущие курсовые колебания в наличном сегменте рынка будут разнонаправленными. А также минимальными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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