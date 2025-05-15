Украинцам рассказали, какой курс доллара ожидать: к чему готовятся банки

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (19-25 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. В то же время вечером 15 мая они покупают доллар по среднему курсу 41,2 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости валюты в покупке.

Видео дня

А вот в обменниках, прогнозируется, курс вырастет как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-41,8.

Вечером 15 мая они покупают доллар в среднем по 40,88 грн. А продают по 41,54 грн.

"На следующей неделе за валютным рынком сохранится статус стабильного и прогнозируемого. Все потенциальные угрозы почти нивелированы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: любые текущие курсовые колебания в наличном сегменте рынка будут разнонаправленными. А также минимальными.

"Также ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной. Курсы уже довольно длительное время близки друг к другу, что также свидетельствует о балансе между спросом и предложением и общей хорошей погоды на рынке", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!