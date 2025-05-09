Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках ощутимо вырос курс наличного доллара – однако только в покупке. Утром 9 мая они определили его в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,68-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,68 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,44 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс американской валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,06/41,57 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Прогноз курса доллара но следующую неделю

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (12-18 мая) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение курса в продаже;

в обменниках – рост как в покупке, так и в продаже.

"Валютный рынок сохранит признаки относительной стабильности и прогнозируемости. Курсовые изменения будут происходить в духе режима "управляемой гибкости": минимальные и разнонаправленные – то будут расти, то будут несколько снижаться", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в финансовом секторе считают, что облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) являются лучшим активом для инвестиций. А вот в доллар вкладываться там не советуют – ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

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