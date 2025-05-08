Украинцам рассказали, к какому курсу доллара готовиться: чего ожидать от банков

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (12-18 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 8 мая они покупают доллар по среднему курсу 41,13 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке, при росте в продаже.

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В обменниках же ожидается рост курса – причем как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,2-41,6.

Вечером 8 мая они покупают доллар в среднем по 40,98 грн. А продают по 41,48 грн.

"Валютный рынок сохранит признаки относительной стабильности и прогнозируемости. Курсовые изменения будут происходить в духе режима "управляемой гибкости": минимальные и разнонаправленные – то будут расти, то будут несколько снижаться", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается: не стоит ожидать и резкого изменения официального курса. По словам Лесового, официальный курс "не дотянет" до уровня начала года, когда доллар стоил 42,02 грн.

На 9 мая же, отметим, НБУ обновил официальный курс до 41,51 грн. Что на 7 коп. выше текущего.

Не будет резкого снижения курса доллара и на мировых рынках, уверен банкир. Ведь, по его словам, в этой валюте сосредоточено до 80% мирового капитала.

"Часть инвесторов, "сбежавшая" в евро, может рассматривать эту валюту, как временную новую "гавань". Но исключительно с целью не потерять капитал во время "Американского таможенного шторма", – объяснил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в финансовом секторе считают, что облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) являются лучшим активом для инвестиций. А вот в доллар вкладываться там не советуют – ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

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