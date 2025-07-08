Украинские банки "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар
В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 8 июля они определили его в средние 41,55/42,1 грн (покупка/продажа). Что на 12 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 42,05 грн;
- Райффайзен Банк – 42,04 грн;
- ПУМБ – 42,2 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 41,95 грн;
- Таскомбанк – 42,1 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42,05 грн.
Покупают они ее по 41,3-41,76 грн. В частности:
- Приватбанк – 41,45 грн;
- Райффайзен Банк – 41,76 грн;
- ПУМБ – 41,6 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,3 грн;
- Таскомбанк – 41,6 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,5 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,32/41,85 грн (покупка/продажда). Это:
- на 20 коп. выше в покупке;
- на 5 коп. в продаже.
Что происходит с долларом на мировых рынках
В то же время НБУ определил официальный курс доллара на 8 июля в 41,8 грн. Что сразу на 7 коп. выше, чем днем ранее.
Объяснением же этого может быть новый всплеск спроса на доллар на мировых рынках. Так, ближе к полудню на межбанке (площадка Bloomberg) было "наторговано" свыше 104 млн долларов – что:
- является нетипично крупным объемом для этого времени;
- ведь обычно этот показатель составляет 30-40 млн долларов.
Соответственно, можно предположить активную скупку валюты одним или группой участников рынка. Что в конечном итоге может вынуждать Нацбанк повышать официальный курс доллара в Украине.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.
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