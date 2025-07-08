Украинские банки "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 8 июля они определили его в средние 41,55/42,1 грн (покупка/продажа). Что на 12 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 42,05 грн;

Райффайзен Банк – 42,04 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42,05 грн.

Покупают они ее по 41,3-41,76 грн. В частности:

Приватбанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,76 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,6 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,32/41,85 грн (покупка/продажда). Это:

на 20 коп. выше в покупке;

на 5 коп. в продаже.

Что происходит с долларом на мировых рынках

В то же время НБУ определил официальный курс доллара на 8 июля в 41,8 грн. Что сразу на 7 коп. выше, чем днем ранее.

Объяснением же этого может быть новый всплеск спроса на доллар на мировых рынках. Так, ближе к полудню на межбанке (площадка Bloomberg) было "наторговано" свыше 104 млн долларов – что:

является нетипично крупным объемом для этого времени;

ведь обычно этот показатель составляет 30-40 млн долларов.

Соответственно, можно предположить активную скупку валюты одним или группой участников рынка. Что в конечном итоге может вынуждать Нацбанк повышать официальный курс доллара в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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