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Украинские банки "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Украинские банки 'отказались' от старого курса

В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 8 июля они определили его в средние 41,55/42,1 грн (покупка/продажа). Что на 12 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,2 грн. Так:

  • ПриватБанк – 42,05 грн;
  • Райффайзен Банк – 42,04 грн;
  • ПУМБ – 42,2 грн;
  • Сенс Банк – 42,05 грн;
  • Укрсиббанк – 41,95 грн;
  • Таскомбанк – 42,1 грн;
  • абанк – 42,2 грн;
  • Прокредит Банк – 42,05 грн.
В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара

Покупают они ее по 41,3-41,76 грн. В частности:

  • Приватбанк – 41,45 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,76 грн;
  • ПУМБ – 41,6 грн;
  • Сенс Банк – 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 41,3 грн;
  • Таскомбанк – 41,6 грн;
  • абанк – 41,5 грн;
  • Прокредит Банк – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских банках

Переписали курс валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,32/41,85 грн (покупка/продажда). Это:

  • на 20 коп. выше в покупке;
  • на 5 коп. в продаже.
Курс доллара в украинских обменниках сегодня

Что происходит с долларом на мировых рынках

В то же время НБУ определил официальный курс доллара на 8 июля в 41,8 грн. Что сразу на 7 коп. выше, чем днем ранее.

Объяснением же этого может быть новый всплеск спроса на доллар на мировых рынках. Так, ближе к полудню на межбанке (площадка Bloomberg) было "наторговано" свыше 104 млн долларов – что:

  • является нетипично крупным объемом для этого времени;
  • ведь обычно этот показатель составляет 30-40 млн долларов.

Соответственно, можно предположить активную скупку валюты одним или группой участников рынка. Что в конечном итоге может вынуждать Нацбанк повышать официальный курс доллара в Украине.

Как менялся курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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